Drake fikk seg ny tatovering da han var i Sverige

Drake var nylig på besøk i Skandinavia, og mens han var i Sverige, passet han på å tatovere seg i samme slengen.

Champagne Papi valgte å tatovere en flaske med parfymen Drakkar Noir på skulderen sin(!).

Hvorfor? Vi aaaner ikke, men sjekk ut dette:

730.no skriver at Twitter-navnet til den kanadiske artisten var @drakkardnoir frem til 2011, i tillegg til at han i alle år har vært fan av parfymen. Det kan jo ha noe med saken å gjøre.

I samme slengen tok han denne blomstertatoveringen, som en feiring av det nye albumet «More Life».

