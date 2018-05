DJ Khaled får tyn av kjendisene etter oralsexutsagn

DJ Khaled (42) er i hardt vær på Twitter om dagen, etter at et intervju med ham fra 2015 har blusset opp igjen på Twitter.

Det var i helgen at The Root delte intervjuet fra The Breakfast Club med stjernen som ikke tidligere har fått oppmerksomhet:

ok so I'm convinced he has the mind of a teenage boy pic.twitter.com/epzhPjceny — Got Student Loans Homie Quan (@howcomeyousmell) May 4, 2018

- Andre regler for menn

I intervjuet hevder artisten at han ikke gir kona si oralsex, men at han forventer å få det fra henne.

- Jeg mener at en kvinne skal sette pris på mannen sin - kongen.

- Hvis du forsørger en kvinne, mener jeg at kvinnen skal hylle. Og en mann skal hylle dronningen. Men du vet, min måte å hylle på, er: «Hvordan var middagen? Liker du huset du bor i? Liker du alle klærne du får?»

I det samtalen dreier seg inn på oralsex, spør programlederne:

- Du sier at du ikke går ned på henne?

- Neiiii. Aldri. Nei, jeg kan ikke gjøre det.

- Har du aldri prøvd det eller likte du ikke smaken?

- Nei, jeg gjør ikke det, sier DJ Khaled flere ganger, før han legger til at han ikke synes det er greit at en kvinne nekter å utføre oralsex på mannen sin.

- Det er andre regler for menn. Du må forstå at vi er kongene. Det er noen ting som dere alle (kvinner, journ. anm.) kanskje ikke har lyst til å gjøre, men det må gjøres. Men jeg kan bare ikke gjøre det du vil at jeg skal gjøre. Jeg bare kan ikke.

Intervjuet har fått mange, spesielt på Twitter til å se rødt.

The Rock reagerte

En av kjendisene som har reagert på DJ-ens utsagn er Dwayne «The Rock Johnson»:

Ahem.. *clears throat*

as a man, I take great pride in mastering ALL performances. This is probably a little TMI.. I will now quietly excuse myself from this fun thread 👀 — Dwayne Johnson (@TheRock) May 6, 2018

«Ahem... *kremter*. Som mann er jeg stolt over å kunne alle kunstner. Dette er kanskje litt for mye informasjon. Jeg trekker meg nå tilbake fra denne morsomme tråden i stillhet.»

Westworld-skuespiller Evan Rachel Woods ber stjernen om å vokse opp:

«Du går virkelig glipp av noe, mann. Ta det fra en som er stolt over og setter pris på å gi kvinner glede.»

You’re seriously missing out man. Take it from someone who has pride and thoroughly enjoys pleasuring women. 😋

You should grow up. https://t.co/hllmvQ8mSS — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) May 4, 2018

Videre skriver hun:

«Ingen burde måtte gjøre noe de ikke har lyst til å gjøre. Men hvis det er basert på utdatert kjønnsdiskriminerende propaganda, kanskje du skal revurdere standpunktet ditt. Du kan gå glipp av noe flott.»

Bandet Smash Mouth kom med denne Twitter-meldingen:

A King who doesn't is no King at all. https://t.co/Jg1GAlfIjI — Smash Mouth (@smashmouth) May 4, 2018

Khaled har foreløpig ikke kommentert den seneste kritikken han har fått i forbindelse med The Breakfast Club-intervjuet.

DJ Khaled er sammen med Nicole Tuck, og sammen har de sønnen Asahd Tuck Khaled, som ble født i oktober 2016.

Khaled er kjent blant annet for å ha samarbeidet med en rekke kjente artister som Drake, Justin Bieber, Chris Brown, Jay-Z og Beyoncé.

