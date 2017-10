Disse uhyggelige bildene har fått internett til å koke - ser du hvorfor?

Det ligger massevis av uforklarlige bilder av spøkelser, mystiske skikkelser og det som angivelig demoner og det som verre er på de mer okkulte delene av internett, og vi får bare ikke nok av det.

Siden det er Halloween og vi føler oss litt ekstra uhyggelige, har vi like godt samlet et knippe av de skumleste bildene som har gjort aller størst inntrykk på oss opp gjennom årene, bare sånn at vi er sikre på at du ikke får sove i natt, liksom🎃👻🔪🔮⚰️☠️

Hvorvidt bildene er ekte eller ikke, er det alltid uenighet om, men vi kan nok bli enige om at de er skumle, alle sammen.

*tenn stearinlys og skru av alle lampene*

1. De fem venninnene i badekaret

Dette bildet dukket opprinnelig opp på Imgur, og ved første øyekast ser det ut som en gjeng venninner i et badekar. Men nå du legger merke til den nifse detaljen på bildet, er det umulig å ikke få litt gåsehud.

Dette bildet av det som ved første øyekast ser ut som fem venninner i et badekar, gikk viralt ved juletider i fjor.

Vi er usikre på hvor bildet kommer fra og nøyaktig hvor gammelt det er, men det skapte mye debatt og snakk i fjor, og er fortsatt en av Side2s mest virale saker. Ser du hva som ikke stemmer med bildet?

Ser du det ikke? Se igjen:

Holy shit.

Jaggu ser det ikke ut til at det er en skikkelse utenfor som klemmer hånden mot vinduet.

Det er ikke kjent om bildet er en spøk eller ikke, og om venninnene eventuelt kjenner personen utenfor vinduet. Uansett er det et sykt skummelt bilde.

2. Hvem eier støvlene?

Dette bildet dyukket opp på Imgur i 2015, og mange lot seg skremme av støvlene som tilsynelatende ikke ser ut til å ha noen eier som du kan skimte bak den lille jenta.

I 2015 dukket det opp et bilde av en liten jente som poserer for kameraet ved kysten av Japan, og som fikk internett til å grøsse.

Saken ble en snakkis i flere medier, og pappaen til jenta, Martin Springall, forteller at det var først da de kom hjem at de oppdaget at de kanskje ikke hadde vært helt alene på stranda.

Folk klarer ikke å bli enige om bildet er manipulert eller om det faktisk står noen, eller noe, bak jenta.

Selv hevder faren at bildet ikke er redigert og at de hadde vært alene på stranden i Zushi i 2014.

3. Snekkerne nektet å jobbe etter å ha sett dette

EKKELT: Sindre Fagervik og kollegaene synes det var ekkelt å se på bildene fra kjelleren.





Ja, Norge er også representert!

I 2015 dukket det opp en sak om en gjeng snekkere som ble grundig skremt etter å ha sett et bilde av en skygge som lignet på et menneske i kjelleren til en bolig i Thalleveien 35 i Bodø.

- I forbindelse med arbeidet vårt tok vi en rekke bilder for å huske hvordan det så ut i kjelleren. Først da vi skulle se gjennom bildene litt senere, oppdaget vi at det var en hvit skygge som lignet på et menneske på noen av bildene. Da vi så det gikk det kaldt nedover ryggen på oss, fortalte Sindre Fagervik til Avisa Nordland da saken ble kjent.

Det gikk faktisk så langt at snekkerne ikke turte å jobbe i kjelleren lenger.

Sindre Fagervik uttalte til Avisa Nordland at han ikke tror det er støv på linsen - dette fordi de tok flere andre bilder hvor skikkelsen ikke synes.

Boligene ligger rett ved Nordlandssykehuset i Psykiatri i Bodø.

– Jeg tror egentlig ikke på spøkelser, sier Sindre Fagervik. Etter at han tok dette bildet nekter han og kollegaene hans å jobbe i den aktuelle kjelleren.

4. Huset til og med politiet mente at var besatt av demoner



Dette huset sto tomt da bildet ble tatt, og til og med politiet friket ut av skikkelsen som er synlig i vinduet.

For fire år siden dukket et nokså selsom sak opp på internett fra Indianapolis i USA. Den ble også omtalt i en rekke internasjonale aviser fordi spesielt det ene bildet skremte så mange.

Historien dreier seg egentlig om Latoya Ammons og de tre barna hennes. Latoya hevder at de ble angrepet og besatt av demoner.

Noenlunde kort fortalt (du kan lese hele historien her) begynte det hele i november 2011 da familien flyttet inn i huset. De ble først plaget av fluer, på tross av at det var vinter, og begynte deretter å høre rare lyder i huset og se skygger som beveget seg.

Latoya fortalte i avhør med politiet og i samtale med prester at demoner fikk sønnen hennes til å gå baklengs oppover veggen, og at den tolv år gamle datteren en kveld svevde over sengen sin.

Familien fikk også støtte av prester og sosialarbeidere som var overbevist over at huset var besatt av demoniske krefter. I tillegg stilte en lokal politioverbetjent, Charles Austin, seg bak påstandene. Til å begynne med var han skeptisk, men ble selv overbevist etter at han besøkte huset og gjorde avhør der.

Latoya Ammons.

En av psykiaterne som senere skulle evaluere familiens psykiske tilstand, Dr. Geoffrey Oneyukwu, skrev i en rapport at den ene gutten snerret til ham, og «ble plutselig løftet opp i luften og kastet inn i veggen, uten at noen berørte ham». Politiet ble tilkalt, men klarte ikke å slå fast hva som hadde skjedd.

Les også: Test deg selv: Hva kan du om kjente spøkelser?

Saken ble enda mer omtalt da det ble frigjort et bilde som skal være tatt av lokale polititjenestemenn, og som viser en hvit skikkelse i vinduet. Dette selv om det ikke skal ha vært noen hjemme på det aktuelle tidspunktet.

En overordnet saksbehandler, Valerie Washington, og en sykepleier, Willie Lee Walker, skulle evaluere de to sønnene i huset på sykehus da de ble sendt til medisinsk vurdering.

Niåringen skal ifølge sykepleieren ha fått et merkelig glis om munnen og «gikk baklengs opp en vegg mot taket. Deretter tok han salto over Campbell (bestemoren), og landet på føttene. Han slapp aldri bestemorens hånd».

Det skal ha blitt foretatt en eksorsisme (djevelutdrivelse) i huset, og pastor Michael Magino ble tilkalt. Han forteller at han ikke fikk noen reaksjon da han lovpriste Gud, men at demonen reagerte da han fordømte den.

Latoya Ammons flyttet til slutt fra huset og skal ikke være plaget av «demoniske krefter» nå. Dette gjelder heller ikke de som nå bor i huset.

5. Bildet av den amerikanske visepresidenten og familien som fikk internett til å gå bananas

Busy weekend in NY! Enjoying a quick dinner with the family at @Chilis. Looking forward to getting back to Indiana. pic.twitter.com/SUFjYcvQpH — Mike Pence (@mike_pence) July 16, 2016

Et bilde av den daværende visepresidentkandidaten Mike Pence og familien hans skapte mye oppstyr da det dukket opp på internett sommeren 2016.

På Twitter mener nemlig folk at visepresidentens datter Charlotte mangler speilbilde.

Bildet ser ikke ut til å være redigert, skal man tro lyssettingen og skyggene.

I redaksjonen har vi derimot diskutert om Charlotte kan ha blitt «usynlig» bak Mike Pence, fordi hun lener seg bakover og han fremover. I tillegg sitter han nærmere speilet, så refleksjonen hans blir større og hennes mindre. Dermed blir det enda lettere for henne å «forsvinne» i speilet.

6. Bildet som fikk Kylie Jenners fans til å gå amok på Twitter

Da Kylie Jenner la ut dette bildet på Snapchat for et par dager siden, friket fansen ut.

Kylie Jenner (20) delte nylig en video på Snapchat der hun viser frem den nye garderoben sin.

Fansen var imidlertid kjappe til å legge merke til en skikkelse bak henne som lignet mistenkelig på skrekkfilmkarakteren Freddy Krueger fra Nightmare on Elm Street.

Kylie var imidlertid kjapt ute til å avkrefte nyheten om at det var et spøkelse, en morder eller andre ulumskheter.

Og sorry, folkens. Det er bare kompisen hennes, Harry Hudson.

7. Spøkelse på overvåkningkameraet?

Denne skikkelsen som dukket opp på et overvåkningskamera i en bar fikk mange til å frike ut.

I 2015 havnet en overvåkningsvideo fra baren Dream Water Lounge i Chesire, Storbritannia, på internett etter at bareieren oppdaget en merkelig skikkelse som beveger i en av gangene rett etter at lyset er slukket.

Samtidig, på et annet sted i baren ser det ut som om regndråper plutselig renner nedover linsen før hele kameraet begynner å riste.

Se hele videoen her:

Flere skal ha hatt merkelige opplevelser i baren, med uforklarlige lyder og vannkraner som lever sitt eget liv.

