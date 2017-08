Du har nok scrollet forbi Sonia og Fyza Ali på Instagram flere ganger, men bare ikke reagert, fordi du rett og slett trodde det var Kim Kardashian og Kylie Jenner.

De to søstrene kunne på null komma niks steppet inn som stuntkvinnene til Kardashian-søstrene (om man trenger noe sånt på KUWTK, hehe), og er helt skremmende like sine noe mer berømte originale Kardashians.

Det morsomste er nesten at de ikke går inn for å markedsføre seg selv som Kardashian-lookalikes (selv om vi mistenker at de har grei suksess fordi de ligner så masse). I stedet deler søstrene bilder av hverandre, så vel som sminke- og motetips.

Ifølge Cosmopolitan, som siterer nettstedet Babe, bor de i Dubai og Kuwait, og enkelte Twitter-brukere har antydet at de har gått gjennom plastisk kirurgi for å ligne mer på Kim Kardashian og Kylie Jenner.

Likheten er uansett rimelig drøy.

Bare sjekk ut de ville klone-bildene fra Instagram her:

Caption this 😂 #soniaxfyza #throwback #dubai Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) onsdag 14. Juni. 2017 PDT

New blog post :) link in bio ❤️ Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) torsdag 26. Jan.. 2017 PST

So I've been applying liquid matte lips with my fingers to make more of a stain and I found it lasts way longer. (Without lip liner) this was a lime crime one in cougar. Matte or gloss? #soniaxfyza Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) tirsdag 08. Aug.. 2017 PDT

BTS of our @beautycon shoot! Can't wait for you guys to see. #soniaxfyza Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) søndag 06. Aug.. 2017 PDT

Are you team powder or cream contour? Or both, like me😇 using my fave @tomford cream contour with @tartecosmetics park av princess bronzer. #soniaxfyza #losangeles Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) onsdag 02. Aug.. 2017 PDT

🇺🇸❤ #soniaxfyza #losangeles Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) fredag 28. Juli. 2017 PDT

QUEENING at the @tartecosmetics pool party 🌴☀️ #soniaxfyza #LA Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) tirsdag 18. Juli. 2017 PDT

@tartecosmetics always throw the best events! Thanks for having us at the pool party 🇺🇸 #soniaxfyza #LA Et innlegg delt av Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) tirsdag 18. Juli. 2017 PDT

