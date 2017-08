Disse ni tingene klarer vi oss ikke uten i helgen

Hælj! Og her er våre tips til hva du kan bruke den herlige tiden på.

Astrid-Helen, Side2-redaktør:

Helgens craving: Bounty proteinbarer! Fantastisk oppfinnelse, hvorfor har vi ikke hatt dette før???

Helgens aktivitet: Roadtrip. Det er så sjeldent man kjører bil bare for å kjøre, men hvorfor ikke legge ut på oppdagelsesferd til et sted du aldri har vært før? Legg inn gatekjøkkenbesøk, et stopp for å bade og en liten sightseeing i et ukjent område, og du har plutselig en liten ferie!

Helgens serie: «Ozark». En ganske ny sak fra Netflix. En finansrådgiver må ta med seg kona og barna og flytte til Ozark i Missouri for å hvitvaske 500 millioner dollar for et meksikansk narkokartell. Samtidig som han sliter med å få forretningene i gang, må han hanskes med alt fra slue rednecks og heroindyrkere til FBI-agenter som lusker rundt. Spesielt stemningen serieskaperne har klart å lage rundt ferieparadiset (som på sommeren er fullt av turister, men som resten av året ligger øde) liker jeg godt. Fin helgeunderholdning.

Jason Bateman (f.v.), Skylar Gaertner, Laura Linney og Sofia Hublitz spiller i «Ozark».

Kristin, produktsjef blogg. Har også interiørbloggen kristinhofsli

Helgens craving: Nytt marmorbord til 500-lappen fra Finn.no, med den nyoppussede leilighetens første blomsterbukett.

Helgens aktivitet: Runde Oslos brukt og vintage-butikker for nytt interiør til leiligheten. Det trenger ikke være dyrt å innrede, alt du trenger er egentlig litt tålmodighet og en dose med kreativitet.

Helgens serie: «True Detective». Detektiv-serien tar for seg virkelige hendelser som gjenfortelles av etterforskere som har jobbet på sakene. Grøssende fortellinger gir ikke en koselig start på helgen, men en god grunn til å sitte litt tettere inntil de du deler den med. 😊

Fra True Detective, sesong 1. Woody Harrelson og Matthew McConaughey i hovedrollene.





Guro, journalist:

Helgens craving: Hjemmelaget pasta. Så lett å lage, og så mye bedre. Bor du i Oslo anbefaler jeg alternativt Pasta Fresca på Schous Plass, og ta med hjem.

Helgens aktivitet: Gå tur i Botanisk Hage på Grünerløkka og høre på podcast. Nå for tiden hører jeg mye på "Trettio plus trevar", "Alex & Sigges podcast" og "Hun vs.Han".

Helgens serie: Litt krise, for nå har jeg ikke en ny serie å gå løs på. Så derfor anbefaler jeg videre topp tre serier jeg har sett den siste tiden; The Handmaid's Tale, The Night Of og Silicon Valley. (Og selvsagt Game of Thrones, men den håper jeg alle følger med på uansett!)

THE HANDMAID'S TALE: Kvinnene velges ut etter om de er fruktbare eller ikke. De får status, men ikke makt over seg selv.

