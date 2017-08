Disse ni tingene er vi klare for til helgen

Ny helg, nye muligheter - og vi har en miks av gode (og dårlige) planer. Sjekk om du blir inspirert.

Astrid-Helen, Side2-redaktør

Helgens craving: Smågodt! Få utløp for godissuget på harrytur til Sverige, hvor du også handler inn alt det andre du trenger samtidig. To fluer i én smekk, osv.!

Harrytur til Sverige er aldri feil!

Helgens aktivitet: Topptur. Eller bare tur i skogen. Klarner hodet og du får rørt på kroppen. For ikke lenge siden gikk jeg opp Vettakollen i Oslo. Superfin tur med kjempeutsikt over byen. Og så kan du ta fete toppbilder som det jeg gjorde under, hehe:

Ta deg en topptur i helgen og få strekt litt på beina, er tips fra Side2-redaktør Astrid.

Helgens serie: Big Little Lies! Er jeg veldig etter alle andre nå, eller? Føler det. Men uansett - liker denne veldig godt.

Celste og Perry (Nicole Kidman og Alexander Skarsgard)

Kristin, produktsjef blogg. Har også interiørbloggen kristinhofsli

Helgens godbit: Ikea har akkurat lansert sine høstnyheter, og blant dem fant jeg mine nye tallerkener til leiligheten! Har letet høyt og lavt etter tallerkener i dus rosa, og fant dem da til slutt på et billig varehus. Score!

Helgens aktivitet: Fly til Stavanger og nyte en sein lunsj, viet til lattermuskelen og gode venninner.

Helgens serie: Siste sesong av Younger. My guilty pleasure. Kan hun ikke bare bli sammen med han gamle sjefen snart?

Sutton Foster spiller Liza Miller i Younger.

Guro, journalist



Helgens godbit: Spise på Vippa! Mathallen ved Vippetangen er en favoritt for tiden. Det er koselig å sykle ut dit, og man får sol og sjø. Vippa har variert mat og drikke - så alle blir fornøyd hvis man drar en gjeng. Min favoritt er Duck it! og Bowls by Trio. Rett og slett et fint sted med god stemning.



Helgens aktivitet: Jeg har en datter på fire år, og noe av det fine med å ha barn, er at man får gjort ting man ikke har gjort siden man selv var liten. Til helgen skal vi for eksempel sjekke ut Rush trampolinepark i Oslo - tenk det, en hel hall full av trampoliner. Gøy!



Serie: The Night Of. Denne HBO-serien er høyt opp på lista over de beste seriene jeg har sett. Nasir «Naz» Khan blir anklaget for å ha drept en ung jente han har blitt med hjem fra en kveld på byen. Kriminalserien er kun på åtte episoder, og den er skikkelig spennende og bra hele veien.



