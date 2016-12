Disse kvinnene overrasket oss i år

(SIDE2): Her er et knippe kjendiskvinner vi husker spesielt godt fra året som har gått, fordi de har sagt noe bra, stått fram med en sterk historie, skapt debatt, hjulpet oss med selvtillitten - eller tatt pusten fra oss på film eller TV.

Her er syv kvinner vi heier litt ekstra på i 2017:

SANDRA LYNG



Vi digger kjendiser som bruker navnet sitt til noe bra for å hjelpe andre. En av dem som åpnet seg i år er artist og Side2-blogger Sandra Lyng. Hun skrev en sterk og ærlig kronikk i mai i år, hvor hun deler hvordan hun har slitt psykisk. Dette er et sårt, men viktig tema, og åpenheten kan hjelpe mange.

Det er ikke første gang Sandra har valgt å dele av seg selv. Da hun ble kjent som artist fortalte hun om barndomsår med mobbing og netthets. Hun har også blogget om kroppen og fokuset hun fikk etter at hun måtte fjerne svulster i brystene. Vi er glad Sandra har fortalt at hun har det bedre med seg selv nå, og er glad vi har kjendiskvinner som tør å bruke stemmen sin til å hjelpe andre. Vi heier på åpenhet, og for ny musikk fra Sandra Lyng i 2017.





Noen som gleder seg til jul! Et bilde publisert av Sandra Lyng (@sandralyng) tirsdag 13. Des.. 2016 PST





MARIA MENA

En annen som også griper oss med sine personlige tekster, er Maria Mena. (Og hun står jo for den fineste julelåta, «Home for Christmas».) Men for kort tid siden delte hun en litt annerledes tekst på Facebook. Hun skrev et åpenhjertig innlegg til fansen, hvor hun innrømmer at hun sliter med angst.

- Du er ikke alene, avslutter hun og signerer med en M.

Med dette satte hun fine ord og ansikt på en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge, og letter trolig urolige tanker hos en del unge.

Det er heller ikke første gangen hun har ordlagt seg rundt psykisk helse. Hun gikk også hardt ut da MGP-artist Agnete Johnsens psykiske problemer ble kjent, og støttet artisten. Mena hisset seg opp over en avisoverskrift og støttet opp rundt Agnete.

Vi liker når Maria Mena reagerer og setter ærlige og fine ord på noe som rører mange. Og vi er glad for en av hennes beskjeder i desember: «I'm finally writing again».





Et bilde publisert av maria mena (@mariamena_official) tirsdag 13. Des.. 2016 PST





INGRID BOLSØ BERDAL



Et stort WOW på TV-fronten i år har vært «Westworld». Et like stort WOW går til Ingrid Bolsø Berdals rolle i HBO-serien. Hun overrasket oss i Hercules, men har om mulig vist en enda tøffere side i 2016. Berdal, eller hosten som hun spiller i «Westworld», har en slangetatovering i ansiktet, som fortsetter nedover overkroppen og helt til ankelen. Tatoveringen er rød, for blodet fra dem som massakrerte landsbyen hennes da hun var barn. Vi får frysninger av å tenke på blikkene hun sender mens hun iskaldt skyter tilfeldige på gaten sammen med «Westworlds» mest etterlyste banditt - eller scenen hvor hun biter av fingeren til en mann. Og putter den tilbake i munnen. UGG.

Men, hun er helt rå, dyktig, vågal og flott i TV-serien. Vi vil bli skremt mer av Ingrid Bolsø Berdal i 2017.









RUBY DAGNALL

Da Ruby Dagnall fikk rolle i suksess-serien «Skam», eksploderte det på Facebook. Hun har gjennom vinteren spilt dama som er keen på Isak, før han innrømmet for seg selv og kompisgjengen at han er homofil. Hun er en dyktig og kul skuespiller, og skikkelig tøff, synes vi.

Ruby viste et fantastisk talant i filmen Rosemari, og er blitt omtalt som både «en norsk Natalie Portman» og «en ny Maria Bonnevie». Vi heier på unge talenter med bein i nesa, og gleder oss til å se mer av Ruby i 2017.





Just out to pimp me' bike Et bilde publisert av Ruby Dagnall (@smellrik) mandag 05. Des.. 2016 PST





MARTE FRIMAND-ANDA

Marte, best kjent som bloggeren «CasaKaos», har gitt oss mange sterke og viktige meninger i året som har gått. Og mye latter. Hun mener mye om mange temaer, men slår generelt et slag for hverdagen og at vi foreldre kan senke skuldrene med god samvittighet - at det er helt greit å være «uperfekt forelder». Vi er så glad for at tobarnsmoren blogger, og tar opp temaer som provoserer og engasjerer.

Saken ville blitt lang hvis vi skulle vært innom alle de bra temaene hun har tatt opp i 2016, men vi må i hvert fall nevne at hun for eksempel mener at leker IKKE er rot (deilig tips, synes vi), innlegget om at det er bedre å bo på bygda (som skapte reaksjoner), om hvor viktig romantiske dater er i småbarnsperioden, eller da hun mente at foreldre må ta ansvar for å sørge for at barna ikke blir mobbere.

Til neste år blir det mer debatt fra «CasaKaos», og det synes vi er bra.

Jeg har nettopp funnet ut at jeg har gjort en stor foreldre-tabbe som kommer til å skade barna mine for livet 😱 Du kan lese om denne grusomme tabben på bloggen 😮 #foreldretabbe #småbarnslivet #casakaos Et bilde publisert av Marte Frimand-Anda (@casa_kaos) tirsdag 22. Nov.. 2016 PST

Da tar vi høstferie 🍁🍂 Vi sees igjen neste uke 🙋 #høstferie #softis #yey Et bilde publisert av Marte Frimand-Anda (@casa_kaos) onsdag 05. Okt.. 2016 PDT





JULIE ANDEM



Manusforfatter Julie Andem (og hele Skam-kollektivet, selvsagt), fordi hun har gitt oss Eva og Jonas, William og Noora og Isak og Even! Hun har gitt oss noe helt nytt, med en vanvittig god kvalitet, og med en helt ny publiseringsmetode. Julie Andem har underholdt oss, fått oss til å bite negler, vi har grått, ledd og diskutert.

Hele Norge har fulgt med på hvordan det er å være tenåring i dag, i tillegg til å ta opp temaer som voldtekt, vennskap, religion, homofilt kjærelighetsforhold, mental helse og kroppspress.

Vi elsker TV-serien og alt som følger med den, og heldigvis kommer det en sesong 4!

Regissør og manusforfatter Julie Andem fra da hun mottok Nordens språkpris i Oslo. TV-serien Skam mottar prisen for sin evne til å engasjere et ungt nordisk publikum, styrke forståelsen av skandinaviske språkvariasjoner og bygge opp positive holdninger til nabospråkene i Norden.













SOPHIE ELISE ISACHSEN

En annen blogger som virkelig har vært i media i år, er Sophie Elise Isachsen. Hun er kjent for å være ærlig, og ikke redd for å mene noe om alt fra mote til nyhetsbildet. I 2016 overrasket hun oss med å være enda mer åpen i boken «Forbilde».

- Jeg kunne ha skrevet mye om kjendiser, kjærester, eller «drugs», og det hadde skaffet overskrifter, men jeg vil skrive om de tingene som gjør at folk ikke skal føle seg alene, sier Sophie Elise til Side2 da hun slapp selvbiografien.

Foruten boken, har bloggeren brukt stemmen sin for å hjelpe de som sliter psykisk og vi må ikke glemme sakene rundt at hun anmeldte Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar»

Vi klapper for at hun tør, og for at hun forteller alt! Vi ser fram mot mer Sophie Elise i 2017.

På vei til Skien for å signere bøker + snakke om boken + ta selfies med alle som vil! Går på scenen klokken 14:30 og stedet er Herkules Senter 💕 Et bilde publisert av Sophie Elise (@sophieeliseblogg) søndag 11. Des.. 2016 PST