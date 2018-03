Disse fem årsakene kan være grunnen til at du sover dårlig

God søvn skal få deg til å føle fresh, opplagt og lys våken. Likevel er det noen som aldri kjenner på denne følelsen. Om man stadig har fått råd om at man må sove mer eller bedre, kan det være ekstra frustrerende å starte dagen med å være sliten og trøtt etter bare et par timer. Dessverre skjer dette oftere enn man tror.

Årsakene til at man er trøtt stadig vekk, kan være mangt. Fra at man ikke beveger seg nok til at man ikke klarer å la være å holde seg langt unna telefonen.

Inspirert av Bustle, har vi samlet fem grunner til at hvorfor du kan oppleve at du sover dårlig.

1. Man beveger seg ikke nok

Intense treningsøkter får deg ikke bare til å svette, men kan også forbedre søvnmønsteret ditt. Lite fysisk aktivitet i hverdagen kan gjøre deg mer sliten og trøtt. Ifølge Science Alert kan lett trening et par ganger i uken gjøre deg mer energisk.

2. Man har ikke spist frokost

Kanskje er du ikke sulten på morgenen, eller har tid. Men det er faktisk essensielt å innta dagens viktigste måltid, nemlig frokost, når man har det ekstra travelt om morgenen. Ifølge Health.com er det viktig å få forbrenningen i gang.

- Maten du spiser gir kroppen energi, og når man sover fortsetter kroppen å benytte av middagen du hadde for flere timer siden. Dette er for å holde blodet pumpende og oksygenen flytende. Husk å ta spis frokosten din om morgenen. Uten den vil du føle deg slapp resten av dagen, skriver Health.com.

3. Man drikker for mye kaffe

Om du drikker kaffe seks timer før du skal sove, kan det påvirke søvnmønsteret ditt. Kaffe er tross alt ment for å holde deg våken og energisk, men altfor mye kaffe eller en kopp for sent på dagen kan ødelegge nattesøvnen. Ifølge Science Alert er det koffein som er den store synderen.

- Kaffe kan ødelegge adenosinproduksjonen din, noe som gjør det vanskeligere å sove. Flere studier viser til at koffein også roter til døgnrytmen, forteller nettsiden.

4. Man bruker altfor mye tid på telefonen

Dette har du mest sannsynlig hørt ofte, men det er verdt å ta det til seg. Legg bort telefonen før du skal legge deg. Ifølge Mirror kan blå skjermer på telefoner, ipads og andre typer elektronikk trigge hjernen slik at man blir ekstra våken før man skal køye.

5. Vitaminmangel

For lite jern kan få deg til å føle deg svak og trøtt mesteparten av tiden. Mangel på vitamin B kan også få deg til å føle deg ekstra sliten. Ifølge Womans Health kan lite magnesium forsyrre blodsukkernivået og gjøre deg dårlig.

