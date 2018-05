Disse Eurovision-bidragene streames mest

Det nærmer seg finalen i Eurovision Song Contest med stormskritt.

Lørdag 12. mai skal finalelandene knive om seieren i sangkonkurransen i Lisboa.

Norges bidrag Alexander Rybak, har de siste dagene slitt med influensa og vondt i halsen, men har gjort det klart at han er klar for finalen etter at han ble sikret sin plass torsdag.

Tror på Israel

Mange forsøker også i disse dager å forutse hvem som kommer til å stikke av med seieren.

Spotify har analysert streamingtall fra de siste to ukene, og har tatt vekk streaminger fra de respektive deltakernes egne land.

Via tallene holder streamingtjenesten en knapp på at det blir Israels bidrag Netta, med låten «Toy» som drar hjem seieren lørdag.

På andre- og tredjeplass finner vi henholdsvis Eleni Foureira med «Fuego» og Sveriges Benjamin Ingrosso med «Dance You Off».

På åttende plass finner vi Norge og Alexander Rybak.

Har falt på oddsen

Alexander Rybak lå tidligere på andreplass på bettinglisten, men raste ned til en femteplass etter opptredenen under semifinalen torsdag, skriver Dagbladet.

Expressens musikkskribent Anders Nunstedt slaktet Rybak tidligere denne uken, og kalte Norges bidrag «Konkurransens største fjols».

«Alexander Rybak spiller luftfiolin, luftgitar, luftpiano og lufttrommer, samtidig som en animasjon tegner opp instrumentene. Han er håpløs som R'n'B-dansende popstjerne og fiolinsoloen hans er bare stressende.» skriver han i en kommentar på den svenske storavisens nettsider.

Videre skriver Nunstedt at det finnes både mange dårligere bidrag, men at han mener Rybak er det mest latterlige.

FAVORITT: Israels Netta er en av favorittene til å vinne Eurovision Song Contest 2018, og er den av deltakerne som streames mest.

Her er topplisten til streamingtjenesten:

1. Israel (Netta – Toy)

2. Kypros (Eleni Foureira – Fuego)

3. Sverige (Benjamin Ingrosso – Dance You Off)

4. Finland (Saara Aalto – Monsters)

5. Australia (Jessica Mauboy – We Got Love)

6. Frankrike (Madame Monsieur – Mercy)

7. Tyskland (Michael Schulte – You Let Me Walk Alone)

8. Norge (Alexander Rybak – That's How You Write a Song)

9. Bulgaria (Equinox – Bones)

10. Danmark (Rasmussen – Higher Ground)

11. Italia (Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente)

12. Estland (Elina Nechayeva – La forza)

13. Spania (Amaia & Alfred – Tu canción)

14. Ukraina (Mélovin – Under the Ladder)

15. Irland (Ryan O'Shaughnessy – Together)

16. Litauen (Ieva Zasimauskaitė – When We're Old)

17. Portugal (Cláudia Pascoal – O Jardim)

18. Tsjekkia (Mikolas Josef – Lie to Me)

19. Storbritannia (SuRie – Storm)

20. Østerrike (Cesár Sampson – Nobody but You)

