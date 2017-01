Disse er Spellemann-nominert

De nominerte i årets Spellemann ble sluppet torsdag. For "Årets album" er blant annet Aurora, Jenny Hval, Karpe Diem, Stein Torleif Bjella og Årabrot nominert, skriver NTB.

Fenomentet Kygo er nominert i klassen for popsolist, mens Nils Bech – som fikk mye oppmerksomhet for «Skam»-versjonen av «O Helga Natt» – er nominert for sitt eget album i elektronikaklassen.

Årets Spellemann skal ledes av Mona B. Riise og haddy Njie.

Her er de nominerte

Her er listen over de nominerte til Spellemann for 2016, som deles ut lørdag 28. januar.

Barnemusikk

* «Gråtass» – sangene fra filmene

* «Løkki» – Løkki

* «Superbarna» – Hipp Hurra

Blues

* «Reckoning» – Billy T Band

* «MK's Marvellous Medicine» – MK's Marvellous Medicine

* «Reboot» – Pristine

Country

* «Let The Ribbons Fly» – Claudia Scott

* «Vinyl and A Heartache» – Darling West

* «Come Tomorrow – Songs of Townes Van Zandt» – Paal Flaata

* «Hearing Colours Seeing Noises» – Signe Marie Rustad

Danseband

* «Ein hau med hitts» – Ausekarane

LEDER: Haddy N´jie leder årets Spellemann-show sammen med Mona B. Riise.

* «Blindvei» – Picazzo

* «En runde til» – Torgeir & Kjendisene

Elektronika

* «Departed Glories» – Biosphere

* «Echo» – Nils Bech

* «Vibe Telemetry» – Telephones

* «I Know This Place – The Eivind Aarset Collages» – Tortusa

Folkemusikk/Tradisjonsmusikk

* «Kristine Valdresdatter» – Anders Røine

* «Fabel» – Eli Storbekken & Sigurd Hole

* «Salmeklang» – Gjermund Larsen Trio

* «Hardingfele» – Lars-Ingar Meyer Fjeld

Indie

* «Hold On Dreamer» – Frøkedal

* «Puzzler» – Hilma Nikolaisen

* «Blood Bitch» – Jenny Hval

* «The Switch Album « – The Switch

* «D'Meg» – Vilde Tuv

Jazz

* «Norwegian Caravan» – Come Shine og KORK

* «Wolf Valley» – Eyolf Dale

* «Rubicon» – Mats Eilertsen

* «Ulv ulv» – Moskus

* «Buoyancy» – Nils Petter Molvær

Klassisk

* «The Lark» – Christian Ihlen

* «David Monrad Johansen: Chamber Music» – Ingfrid og Åshild Breie Nyhus

* «Reflections» – Trondheimsolistene

* «Britten & Korngold: Violin Concertos» – Vilde Frang

Metal

* «Abbath» – Abbath

* «Nag» – Nag

* «Raspberry Dawn» – Okkultokrati

* «Bogefod» – Sarke

Popgruppe

* «Camp Echo» – Highasakite

* Lemaitre 2016 – Lemaitre

* «Henda i været» – No. 4

Popsolist

* «All My Demons Greeting Me As A Friend» – Aurora

* «Fortid» – Bendik

* «Gundelach» – Gundelach

* «Fest blikket» – Hanne Kolstø

* «Cloud Nine» – Kygo

Rock

* «Pineapple Pizza» – Death By Unga Bunga

* «Vannmann86» – Hjerteslag

* «Nattesferd» – Kvelertak

* «Ført bak lyset» – Tusmørke

* «The Gospel» – Årabrot

Samtid

* «Neon» – Ensemble Neon

* «Ophelias: Death By Water Singing» – Henrik Hellstenius

* «Crepuscular Hour» – Maja S.K. Ratkje

* «On Anodyne» – Trondheim Voices, Jon Balke, Batagraf

Urban

* «Barn av Europa – Cezinando

* «Heisann Montebello» – Karpe Diem

* «Everything» – Lido

Viser

* «Her bor» – Frida Ånnevik

* «Ventetid» – Hekla Stålstrenga

* «Marte Wulff» – Marte Wulff

* «Unsongs» – Moddi

* «Gode liv» – Stein Torleif Bjella

Åpen klasse

* «Det andre rommet» – Erlend Apneseth Trio

* «Amputation» – Stian Westerhus

* Triangle» – Susanna

* «Rumi Songs» – Trygve Seim

Tonos Komponistpris

* «Salmeklang» – Gjermund Larsen Trio

* «Crepuscular Hour» – Maja S.K. Ratkje

* «Khipukamayuq» – Lene Grenager (Artist: Marianne B. Lie & Trondheim Sinfonietta)

* «Henda i været» – Emilie Christensen, Ineborg Marie Mohn (Artist: No. 4)

* «The Hermaphrodite» – Olav Anton Thommesen (Artist: Oslo Sinfonietta)

Tekstforfatter

* «Barn av Europa» – Cezinando

* «Blood Bitch» – Jenny Hval

* «Ikke tenk på det» – Kaja Gunnufsen

* «Heisann Montebello» – Chirag Rashmikant Patel, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid

* «Gode Liv» – Stein Torleif Bjella

Årets Nykommer & Gramostipend

* «Arias by Bach. Händel og Mozart» – Aksel Rykkvin

* Astrid S 2016 – Astrid S

* Cezinando – Cezinando

* Dagny 2016 – Dagny

* «Hakuna Matoma» – Matoma

* «Finnmark» – Ondt Blod

Årets album

* «All My Demons Greeting Me As A Friend» – Aurora

* «Blood Bitch» – Jenny Hval

* «Heisann Montebello» – Karpe Diem

* «Gode liv» – Stein Torleif Bjella

* «The Gospel» – Årabrot

Årets musikkvideo

* «I Went Too Far» for Aurora – Arni & Kinski

* «Golden Ticket» for Highasakite – Øystein Moe, Alexander Somma, Line Klungseth Johansen

* «Prungen» for Jaga Jazzist – Christian Mona og Leif Henning Broch Johnsen

* «Den islamske elefanten» for Karpe Diem – Thea Hvistendahl

* «Min aller beste venn» for Klovner i Kamp – Marie Kristiansen

Årets produsent

* Bård Ingebrigtsen (Kreg Visselman, Bjella, Valkyrien)

* Cashmere Cat (egne låter og for Kanye West)

* Jesper Borgen (Alan Walker, Marcus & Martinus)

* Joakim Haukaas / Kid Joki (Britney Spears, CLMD, Astrid S, Julie Bergan)

* Morten Lindberg (Cikada, Trondheimsolistene med flere)

Årets låt

* «Faded» – Alan Walker

* «Hurts So Good» – Astrid S

* «Backbeat» – Dagny

* «Jovial» – Freddy Kalas

* «Arigato» – Julie Bergan

* «Kan du lære mæ?» – Kristian Kristensen

* «Stay» – Kygo feat. Maty Noyes

* «Girls» – Marcus & Martinus feat Madcon

* «False Alarm» – Matoma & Becky Hill

* «Our Youth» – Sonny Alven feat. Emmi