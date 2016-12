INSTAGRAM-VIDEO: En rekke videoer på Instagram viser Jennifer Lopez og Drake mens de kysser. Videoen har satt ytterligere fyr på ryktene om at de to artistene har innledet et forhold. Foto: Skjermdump / Instagram

Disse bildene setter fyr på romanseryktene mellom J Lo og Drake

En rekke Instagram-videoer viser de to stjernene mens de kysser og danser tett.