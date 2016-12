Disse artistene streamet norske jenter mest i 2016

(SIDE2): Spotify har listet opp de mest populære artistene i året som har gått, og det er liten tvil om at dronningen av streamingtjenesten er den australske popsensasjonen Sia. I alle fall hos norske, unge kvinner.

Hun ligger helt i toppen på listen over mest spilte artister blant unge, norske kvinner i 2016.

Hakk i hæl ligger Justin Bieber, mens Rihanna må nøye seg med en tredjeplass.

Sia Furler troner på toppen av listen over artister som unge, norske kvinner streamer på Spotify.

Av norske artister finner vi Kyrre Gørvell-Dahl, bedre kjent som Kygo, på 4. plass. Alan Walker kommer rett bak, på 6. plass.

Litt mer overraskende kanskje, er det at tenåringshjerteknuserne Marcus og Martinus sikret seg 12. plass på listen blant norske kvinner i alderen 18-30 år.

Norske Astrid S seiler inn på en 18. plass blant de mest streamede blant norske, unge kvinner.

Lenger ned i artikkelen kan du lese hele listen over hvilke artister som er mest populære blant unge, norske kvinner.

Astrid Smeplass er superhot i Norge - og er på vei også mot internasjonal suksess.





Flere norske på listen

I Norge blant mest streamede låter blant både kvinner og menn finner vi «Faded» av norske Alan Walker helt på topp. Alan Walker har fått mye oppmerksomhet det siste året, og har markert seg som et av de største navnene i norsk musikkeksport. På YouTube har videoen nå hele 825 millioner visninger, som gjør det til den mest sette videoen av en norsk artist noensinne.

FADED: Alan Walker spiller megahiten «Faded» live for første gang under big air på X-Games i februar 2016.





Sias «Cheap Thrills» ligger på andre plass for mest populære låter på Spotify i Norge, mens «One Dance» av Drake kaprer tredjeplassen blant nordmenn.

Lenger ned på listen ligger det også andre norske artister, både Freddy Kalas, Alan Walker nok en gang og Julie Bergan - på henholdsvis 5. og 8. plass, 6. plass og 9. plass.

Globalt er canadiske Drake den mest spilte artisten på Spotify.





Drake størst av alle

Globalt er det liten tvil om at vår alles champagne papi Drake er den mest spilte artisten. I 2016 har det canadiske R n' B-fenomenet hatt mer enn 4,7 milliarder streaminger, noe som slår rekorden fra i fjor med god klarering.

På andre plass finner vi JB nok en gang, igjen med Rihanna like bak. Et annet fenomen som har dukket opp det siste året, er den amerikanske duoen Twenty One Pilots. I 2015 slapp de låten «Stressed Out» som ble en av 2016s største hits.

Kjekkasen Justin Bieber troner ikke helt uventet helt i Spotify-toppen.

Mest streamet noensinne

I 2016 gjorde Drake stor suksess med megahiten «One Dance». Sangen ble i oktober den mest streamede låten på Spotify noensinne, med mer enn en milliard streaminger. Dette slår den forrige rekorden, som ble holdt av Major Lazers «Lean On», med god klarering.

Bak «One Dance» ligger Mike Posners «I Took a Pill in Ibiza» og på tredjeplass finner vi «Don't Let Me Down» av The Chainsmokers.

De 25 mest populære artistene i Norge blant kvinner i alderen 18-35 år:

1. Sia

2. Justin Bieber

3. Rihanna

4. Kygo

5. The Chainsmokers

6. Alan Walker

7. Drake

8. The Weeknd

9. Major Lazer

10. Freddy Kalas

11. Karpe Diem

12. Marcus & Martinus

13. Adele

14. Coldplay

15. Shawn Mendes

16. Ariana Grande

17. Twenty One Pilots

18. Astrid S

19. Ed Sheeran

20. David Guetta

21. TIX, The Pøssy Project

22. Calvin Harris

23. Beyoncé

24. Kanye West

25. Highasakite

De 25 mest populære artistene på Spotify i Norge:

1. Kygo

2. Justin Bieber

3. Alan Walker

4. Drake

5. Marcus & Martinus

6. Coldplay

7. Freddy Kalas

8. The Chainsmokers

9. Sia

10. TIX

11. Rihanna

12. Major Lazer

13. Karpe Diem

14. Broiler

15. Shawn Mendes

16. Katastrofe

17. The Pøssy Project

18. Matoma

19. Astrid S

20. Twenty One Pilots

21. Adele

22. Eminem

23. Kanye West

24. David Guetta

25. Ariana Grande