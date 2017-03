Disney vil ikke sensurere «homoøyeblikk» fra «Skjønnheten og Udyret»

En talsperson for underholdningsgiganten sier at filmen «ikke har blitt og ikke vil bli kuttet for Malaysia», og legger dermed utgivelsen på hylla for det hovedsakelig muslimske landet. Filmen skulle etter planen ha premiere i Malaysia torsdag, men nå ser det ut til at landets Disney-fans ikke får se filmen i denne omgang.

Regissør Bill Condon har avslørt at filmen har Disneys første «homoseksuelle øyeblikk», men kritikere sier referansen er ekstremt mild og flytende. Samtidig reagerer en rekke religiøse grupper på fremstillingen av figuren Le Fou som homofil, og grupper og lærde har bedt om at filmen forbys i Malaysia. Argumentet har vært at filmen promoterer «negative verdier» i landet, og lignende argumenter er fremsatt i Singapore.

I Russland har «Skjønnheten og Udyret» fått aldersgrense 16 år på grunn av Le Fou.

