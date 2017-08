Disney satser 30 millioner dollar på «Frost»-musikal

For å gi musikalversjonen av «Frost» større autentisitet, lar Disney seg inspirere av norske bunader til landsbyfolkets kostymer – mens åpningsscenen starter med nynning på norsk.

Trollene kjent fra animasjonsfilmen borte, og er erstattet med en slags alver «hentet fra skandinavisk folklore», melder New York Times fra prøvene på «Frozen».

De er i gang i Denver i Colorado, hvor musikalen prøvespilles fra 17. august til 1. oktober før den melder sin ankomst på Broadway våren 2018. Det anslås at Disney bruker mellom 25 og 30 millioner dollar på å få en «Frost»-musikal på beina.

Frost med nye sanger



«Frost» vil i musikalversjon være 20 minutter lengre enn filmen, og by på rundt et dusin nye sanger, skriver avisen videre. I rollene som Anna og Elsa er to 36 år gamle skuespillere, begge fra «Wicked»-ensemblet, plukket ut.

– Én ting er sikkert, jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli Disney-prinsesse, sier canadiske Caissie Levy, som spiller Elsa.

Det er heller ikke lett å lage musikal av et univers som har en så ivrig og ung fanskare, og med en så berømt sang som «Let It Go» ombord, medgir regissør Michael Grandage:

– Du ønsker å gjøre alt de kjenner ved stykket, og gå mye dypere. Det er maktpåliggende for oss å finne på noen overraskelser, sier han til NY Times.

