Dette visste du kanskje ikke om Lady Gaga

Lady Gaga (30) er dama som har fått æren av å stå på scenen i pauseshowet under «Super Bowl» natt til mandag. Altså mesterskapsfinalen i amerikansk fotball, som 110 millioner amerikanere så på i fjor - en gigascene for «Poker Face»-stjernen.

For mange er nemlig pauseunderholdningen (og reklameinnslagene) mer interessant enn selve kampen. Tidligere har blant andre Beyoncè Knowles,Coldplay, Katy Perry, Madonna, Janet Jackson (nipple-glippen, da hun fikk revet av en bit av kostymet sitt) og Justin Timberlake stått på scenen.

Les også: Beyoncés opptreden på Super Bowl splitter USA

- Greia er, det er en stor verdensscene, med tanke på hvor mange som ser på, men det er blitt gjort mange ganger før. Jeg tenker at utfordringen er å tenke på det med: «Hva kan jeg gjøre annerledes, og hvordan kan jeg heve ting, og også la det handle om musikken», har Lady Gaga tidligere uttalt om det store showet.

Vi lader opp med noen facts om Lady Gaga - som du kanskje ikke visste:

Lady Gagas egentlige navn er Stefani Joanne Angelina Germanotta

Noen av Lady Gagas ville antrekk.

Lady Gagas navn er inspirert av Queen-låta Radio Gaga.

Artistens kallenavn er blant annet Mother Monster, Rabbit Teeth, Gagaloo og Loopy.

Lady Gagas favoritt-tegneseriefigur er Bugs Bunny.

Lady Gagas yndlingsregissør er Martin Scorsese.

Lady Gaga er 155 cm høy.





Låta Telephone ble opprinnelig skrevet til Britney Spears sjette album, Circus.

Favorittdrinken er whiskey.

Lady Gagas favoritt TV-karakter er Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker i Sex og singelliv).

Lady Gaga ble mobbet da hun gikk på skolen. Da hun stilt på coveret til Vogue, skrev hun følgende på Twitter: «They used to call me ‘rabbit teeth’ in school and now I’m a real live VOGUE BEAUTY QUEEN».

(kilder: boomsbeat, celebrityfunfacts, popcrush)





Lurer du på mer om Super Bowl, les her:

Fire dager før Super Bowl fikk han skrekktelefonen

Johnny Manziels far ber sønnen søke hjelp

Sheriffen av NFL - slåss for sitt eget ettermæle

Panthers supermann kan avgjøre Superbowl