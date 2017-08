Dette synes Kit Harrington og Emilia Clarke om Game of Thrones-møtet

🔥+ ❄️ = ❤️?!

Endelig har det nemlig skjedd, Daenerys Targaryen og Jon Snow (fire and ice) har møttes i episode tre av HBO-serien Game of Thrones, sesong 7. Før du leser videre: Denne artikkelen inneholder spoilers for deg som ikke er oppdatert på siste episode, «The Queen’s Justice».

Les også: Dette Game of Thrones-sitatet hylles i sosiale medier



Det tok hele 63 episoder før to av hovedpersonene Jon Snow (Kit Harrington) og Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) traff hverandre i GoT. Møtet mellom kongen i Nord og dragemoren gikk ikke helt etter planen, det ble i hvert fall ikke kjærlighet ved første blikk - som mange fans har håpet på (og det er kanskje like greit, da vi ennå ikke vet med sikkerhet hvem som er Jons biologiske far. I forrige sesong ble det avslørt at han ikke er barnet til Ned Stark, og det kan hende at han er en Targaryen).

HBO lager fire nye spinoff-serier av Game of Thrones

- Visste vi skulle møtes i sesong 7

Emilia Clarke, Kit Harrington og Peter Dinklage filmer Game Of Thrones i Zumaia, Spania.

Tross et kaldt møte, gikk Deanerys med på at Jon får lage våpen av drageglass fra Dragenstone, men nekter å anerkjenne ham som kongen av Nord. Jon på sin side mener at Daenerys ikke er den rettmessige dronningen av de syv kongeriker.

Dette var en rask recap på møtet i HBO-serien. I virkeligheten har Emilia og Kit snakket om scenene hvor de endelig spiller mot hverandre.

- Jeg antok, som alle andre, at de ville møtes i denne sesongen, men jeg trodde ikke det ville skje så raskt. Men det ble viktig å tenke som TV-seerne. For alt Jon vet, er at han bare møter denne dronningen han har hørt om, og prøver å forhandle med henne. Han møter ikke Daenerys, som seerne har sett i så mange år. Det hjelper med tanke på overraskelsemomentet, sier Kit Harrington til magasinet EW!. Briten innrømmer at karakteren ble noe betatt da han så henne på tronen i Dragenstone.

- Han kommer inn i et rom, og forventer ikke å se en så vakker kvinne på samme alder som ham selv. Alle unge menns reaksjon ville vært den samme ... men det må han legge til side fordi han bare må det.

Emilia utdyper om møtet:

- Jeg hadde også noen tanker om at det ville skje i denne sesongen. Det var gøy å spille inn - men hun liker ham ikke, og hun har ikke troa på ham.

- Ser på henne som en bortskjemt jente



Serieskaperne David Benioff og Dan Weiss har også lettet på sløret overfor Mashable om møtet som fansen av George R. R. Martin-bøker har ventet lenge på. Weiss forklarer hvorfor han tror scenen mellom dem ble noe fiendtlig.

- Jon Snow har ikke mye innsikt rundt hva hun har vært gjennom. Jeg tror han bare ser en rik jente med et fancy navn som sitter i en stor stol, med fin kjole og mener hun er dronningen av hele verden. Så jeg tror ikke han ser på henne med den respekten som hun mener at hun fortjener.

Benioff utdyper at Jon Snow har en sterk personlighet, og han reiste ikke til Dragenstone for å knele for henne. Og han kom heller ikke for å hjelpe til i kampen mot Cersei.

- Ikke noe av det betyr noe for ham nå. Han har kommet for å kjempe mot de døde.

Les saken: Vi er litt småforelska i Emilia Clarke - og stilen hennes

Del denne artikkelen