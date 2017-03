Dette Skam-ordet lurer svenskene på hva betyr

Danskene og svenskene har omfavnet TV-suksessen Skam. Men foruten å diskueter Noora + William og Isak + Even, så er språket noe som ofte tas opp i sosiale medier.

Og det kan vi forstå, for det er ikke lett for nabolandene å henge med på serr, russ, føkke, lø eller hooke.

Les mer: Vet du egentlig hva «lø» betyr?

Et annet ord som fansen spesielt har spurt om på svenskenes fanpage på Facebook, er ass.

Vi må innrømme at vi også lurer litt. Hvorfor slenger vi egentlig på ass «overalt»?

Helene Uri er forfatter, språkviter og professor.

- Ordet ass, som i setningen «Han var deilig, ass» er en muntlig form av adverbet altså. Dette lille ordet kan brukes på flere måter, for eksempel når man skal konkludere: «Vi har ikke så mange penger. Altså må vi spare». Men den bruken det er snakk om her, er snarere forsterkende: «Dette var god pizza, ass», «Det var litt av en bikkje, ass». Esse er 70-tallsvarianten, «Club 7 er kult, esse», sier Helene Uri til Side2.

Hun er forfatter og har utgitt både faglitteratur, romaner og barne-og ungdomsbøker. Helene og er også språkforsker og professor.

- Hva tenker du om dette ordet, og ellers såkalte «fyllord»?

- Det er helt riktig at ass er et fyllord, det vil si et ord som ikke har så mye innhold. Men på den annen side har disse småordene sin funksjon, og man kan på effektivt vis få frem nyanser i språket ved å bruke dem. Det er forskjell på setningene «Det er nok sånn», «Det er vel sånn», «Det er jo sånn», «Det er sånn, altså». Men selv om disse småordene – ofte kalt pragmatiske partikler eller modalpartikler – har sin funksjon, kan de lett misbrukes. Det er en del som overbruker ett eller flere av dem. Dessuten er dette et felt der det er lov til å minne om at det er forskjell på talespråk og skriftspråk. Ofte vil ordene kunne strykes i skrift. Men ikke alltid, av og til har de sin funksjon også i skrift! Ibsen brukte store mengder av disse småordene i sine skuespill, nettopp for å illudere tale, og selvsagt for å få frem viktige nyanser i replikkene.

- Hva synes du generelt TV-serien «Skam» har gjort med språket vårt?

- Jeg har fulgt ivrig med på Skam, både fordi det er fabelaktig godt laget, og fordi det er språklig interessant. Det viktigste – språklig sett – som har skjedd i kjølvannet av suksessen med Skam, er at våre nordiske naboer har fått øynene opp for norsk. Og et fellesnordisk språkområde der 20 millioner innbyggere forstår hverandre, er et ubetinget gode. Dette heier jeg på! Og det var vel fortjent at Skam-redaksjonen fikk Nordisk språkpris. Ellers har jeg registrert at noen av skamordene har lekket over i allmennspråket, og at mange går rundt og fniser og snakker om å hooke. Det er jo også gøy!

Interessert i språk? Les flere språksaker:



Her er ordene tenåringene ikke forstår i dag

Derfor heter det olabukse

Disse norske ordene får svenskene til å le

Språkviter: Derfor hisser vi oss opp over andres språkbruk