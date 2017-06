Dette sier favorittfilteret ditt på Snapchat om personligheten din

Vi digger Snapchat, og det er alltid et lite høydepunkt å gå inn og sjekke hvilke filtre som er nye og hvilke filtre som har dukket opp igjen.

Samtidig - vi har alltids en favoritt vi vender tilbake til, og det kan faktisk si en del om personligheten din. Cosmopolitan har listet opp de ulike snapchatfiltrene, og hva de kan bety, og vi har gjengitt noe av det her! Det hele er selvfølgelig veldig uhøytidelig, men vi digger jo sånt.

(Og for moro skyld har vi seff spurt gutta i redaksjonen hva de mener de forskjellige snapchatfiltrene sier om personligheten din😉)

Hundefilteret:

snapchat: kendalljenner

Også kjent som «The Hoe Filter». Lol, vi ler litt av dette. Hoe filter-utsagnet er nemlig mest en internettspøk som går ut på at veldig mange jenter bruker filteret (som også konturerer ansiktet ditt og skjuler nesen din, for å fremstå som «sexy»). Fordi så mange jenter bruker det uten ironisk distanse, blir det omtalt som et filter for såkalte basic bitches som ikke skjønner at folk ler av dem.

Men om hundefilteret: Du er en morsom type som alltid er klar for eventyr, og det er noe av det som gjør at folk digger deg så masse.

Gutta mener: Kombinasjonen av filteret og bildet sier noe. Helt ærlig, hvis du har et utfordrende bilde med hundefilteret så kan det tolkes som ganske erotisk. Men - bruker du samme filter og gjør noe som får meg til å le, er det et kult filter.

Blomsterkransen:

Made it back on the snap ;) winter.ariel 😘 #snapchat #filters

Du er en ekte skjønnhetsdronning, men også lett å komme i kontakt med. Du er snill og god, og tar vare på folk rundt deg. Derfor er du også veldig lett å like! Du digger ingenting mer enn sommer og sol, og det gjenspeiles også i yndlingsfilteret ditt.

Gutta mener: Helt ærlig er det et litt tullete jentefilter. Skjønner ikke helt hvorfor jenter liker det, for de blir ikke så mye søtere med blomsterkrans på hodet eller blomster bak øret. Det er litt for mange jenter synes er fint som gutter bare ikke skjønner greia med.

Sommerfuglkronen:

New favorite filter lol add me on snap- Jordynnwoodss 👻

Du er litt mystisk, og kan fremstå som en slags femme fatale. Folk får uansett ikke nok av deg. Du er nydelig, selvfølgelig, men også kanskje litt vanskelig å komme innpå. Du viser ikke alt til folk med en gang, men det er jo noe av det som gjør deg så magisk!

Gutta mener: Dette filteret er veldig lite brukt, og vi skjønner kanskje hvorfor.

Kattefilteret

Du er søt og morsom, og opptatt av folk rundt deg. Kattefilteret er et filter du kan «dele» med vennene dine, det vil si at dere kan ha samme filter begge to på et bilde eller en video. Men det beskriver også deg ganske bra - for du er superopptatt av venner og å ha det moro med de du har rundt deg.

Gutta mener: Det nærmeste filteret vi har til Playboy-bunnyen. Go girls, men pass på klørne når du nærmer deg gutta!

Vampyrfilteret

Du er sexy og dramatisk, akkurat som en vampyr! Du er bestemt og ikke redd for å si ifra hva du mener om noe.

Gutta mener: Tjaaa. Kanskje kult på Halloween, men det er jo noen år siden Twilight var kult. Eller var det noen gang kult?

Stygge filtre

WTF. If this is what my future looks like, then this is truly only a face a momma could love. Thanks for aging me @internadam #fountainofyouth jk this was a recent photo. #nomakeup #nofilter

Folk vet at når de kommer til deg, får de ikke noe bullshit, men den ærlige sannheten. Du er også morsom og tar ikke deg selv så høytidelig og det er en kjempepositiv ting!

Gutta mener: Vi liker jenter som har selvironi og tør å tulle med sitt eget utseende. Jenter med humor som er relaxed, er noe vi trenger mer av.

