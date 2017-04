Dette krangler par aller mest om

Det tyske energiselskapet E.ON har ifølge The Independent laget en liste over de tingene par krangler mest om - fint for oss, for da slipper vi å føle oss teite for alle de dumme tingene vi har tatt opp med typen.

For lista viser at det er veldig mange som krangler over helt ubetydelige ting.

For eksempel er den aller vanligste tingen å krangle om: At man ikke skrur av lyset når man forlater leiligheten, eller går ut av et rom.

En annen ting som får par til å hisse seg opp, er varmeovner, og hvor varmt eller kaldt det bør være hjemme. En skrur altså på, en annen skrur den av. Kjenner du deg igjen? Faktisk hele en av fem har denne krangelen med jevne mellomrom.

Her kan det også nevnes at 1 av 10 krangler om å ta ut ledningen på elektriske artikler fra stikkontakten.

En vanligere ting å krangle om (som vi jo kan skjønne, for dette er kjedelig!) er hvem sin tur det er til å skifte på sengetøyet. Denne krangelen er ifølge E.ON en gjenganger blant nygifte. Krangling om sengetøyet er vanligere enn for eksempel hvem sin tur det er til å lage mat eller vaske.

