Dette kan naken-drømmen din bety

Du sitter i klasserommet og forteller om helgens fester og nach. Plutselig oppdager du at du er den eneste som er kliss naken. Kleint. Panikk. Heldigvis våkner du, og det hele er en drøm.

Men hva betyr det?

Huffington Post skriver at ifølge psykologer og søvneksperter de har snakket med, er det ganske normalt å drømme at man er naken offentlig. En vanligere drøm er at man skal holde et foredrag, og oppdager plutselig at man er naken.

Og ifølge psykologene betyr ikke en slik nakendrøm at du har et gigaønske om å vise deg naken foran medelever eller fremmede folk. Det handler mer om at du er flau over noe ved deg selv, som kanskje ikke andre vet om deg. Andre hevder det kan handle om skyldfølelser eller at drømmen trigges av at man har fått for lite oppmerksomhet i fortiden.

En annen vanlig ting som kan skje mens du sover, er å drømme at du har sex med eksen din. Sexdrømmer har (heldigvis) ikke nødvendigvis noe å gjøre med personer du faktisk vil ligge med i virkeligheten.

Nakendrømmen trenger ikke bety noe



Også er det selvsagt de psykologene som mener at det å drømme at man er naken offentlig ikke trenger å bety noe som helst.

Uansett er ekspertene enige om at drømmer er viktige. Drømmer hjelper oss å lage minner og løse problemer vi sliter med når vi er våkne. I tillegg kan du bearbeide fine eller ubehagelige følelser mens du sover.

