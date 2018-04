Dette gjorde Ben Affleck kun for pengenes skyld

Skuespillere er som folk flest, og penger er naturlig nok en viktig del av motivasjonen for å ta en jobb. Men noen ganger misliker de jobben så sterkt at de innrømmer at lønna er den eneste motivasjonen for jobben.

De fleste skuespillere vil nekte å innrømme noe slikt, og vil forsvare filmen i mediene. Men det finnes også skuespillere som ærlig innrømmer at de har tatt en rolle kun på grunn av lønnsjekken.

Her er noen av dem:

Ben Affleck i «Paycheck»

Ben Affleck har en interessant karriere, men mange oppturer, men også mange nedturer. «Paycheck» fra 2003 kan sies å være blant de sistnevnte. Og Affleck selv er ærlig om at filmen ikke er blant hans favoritter. Da han gjestet Conan O’Brien under lanseringen fikk han spørsmål om hvorfor han valgte å spille i filmen, skriver TVTropes.org. Han svarte:

- Svaret ligger i tittelen.

Ben Affleck har fortalt at filmens tittel avslørte grunnen til at han spilte i filmen Paycheck.

Paul Bettany i «Iron Man» og «Avengers»

Rollen som J.A.R.V.I.S. krever så lite innsats at Paul Bettany nesten får dårlig samvittighet for å få så godt betalt. Men ikke dårligere samvittighet enn at han tar imot pengene.

- Jeg føler meg som en pirat. Det er et ran. Jeg går inn, leser noen replikker fra et ark i to timer, og så gir de meg en haug med penger, har han sagt til Digitalspy.com.

Han innrømmer også at filmene ikke appellerer til ham og at han ikke har sett noen av Marvel-filmene.

- Det er ikke fordi jeg er snobbete, det er bare ikke min greie, innrømmer han.

Paul Bettany syntes nesten det var flaut å få så godt betalt for rollen i Iron Man- og Avengers-filmene. Kanskje det var denne innrømmelsen som førte til at rollen ble betydelig større i Avengers: Age of Ultron?

Eddie Murphy i «Best Defense»

Da Paramount laget filmen «Best Defense» midt på 1980-tallet, gikk prøvevisningene såpass dårlig at de bestemte seg for å hente inn en redningsmann. Den mannen var Eddie Murphy. Rollen var imidlertid preget av hastverk, og Murphy har fortalt at han kun sa ja fordi han fikk så godt betalt.

- Paramount tilbød en million dollar for en jobb som ville ta et par uker. Vis meg den 22-åringen som vil si nei til en million dollar for to ukers arbeid, har han sagt til InterviewMagazine.com.

Eddie Murphy hadde egentlig ikke lyst til å være med i filmen Best Defense, men ble overbevist da han hørte hva han ville tjene.

Michael Caine i «Jaws: The Revenge»

Michael Caine er helt ærlig om at han ikke får tilbud om mange nok gode roller til å kunne leve av det. Derfor må han ta til takke med noen lønnsomme, men mindre gode filmer innimellom. En av dem er den fjerde filmen i «Haisommer»-serien - «Jaws: The Revenge». Han forteller at pengene fra filmen kom godt med:

- Jeg har aldri sett den, men den skal være forferdelig. Jeg har imidlertid sett huset den sørget for å få bygget, og det er fantastisk, har han sagt ifølge Telegraph.co.uk.

Michael Caine fikk seg nytt hus etter å ha spilt i Jaws: The Revenge.

Jackie Chan i «Rush Hour»

Selv om «Rush Hour»-filmene er Jackie Chans største suksesser, er han lite begeistret for filmene selv. Til Hollywood Reporter forteller han at han har hatt gode grunner til å spille i alle filmene sine - bortsett fra «Rush Hour».

- Det var ingen grunn for å lage den, bare gi meg pengene og så er jeg fornøyd, har han sagt.

Jackie Chan er ikke spesielt fornøyd med Rush Hour-filmene, bortsett fra når det gjelder lønna.

Richard Dreyfuss i «Poseidon»

Da klassikeren «The Poseidon Adventure» fra 1972 skulle komme i en nyversjon i 2006, sto Richard Dreyfuss på rollelisten. Det til tross for at han nylig hadde trukket seg tilbake fra rampelyset og Hollywood. Han fikk spørsmål om hvorfor han forlot pensjonisttilværelsen, og svaret var enkelt:

- Penger, rett og slett.

Ifølge CinemaBlend.com var planen å forbli pensjonist etter «Poseidon».

- Jeg er pensjonert til jeg ikke kan være pensjonert lenger, sa han.

Denne planen ser ut til å ha fungert svært dårlig. Han har gjort over 20 roller etter «Poseidon», og han er med i hele ni filmer som har antatt premiere i 2018.

Richard Dreyfuss trengte penger, og ble derfor med i Poseidon.

Glenn Close i «Guardians of the Galaxy»

Glenn Close har spilt i mange filmsuksesser, men foretrekker de smalere filmene som ikke blir sett av like mange. Da hun i 2014 dukket opp i Marvel-filmen «Guardians of the Galaxy» innrømmet hun at det var pengene som fristet henne.

- Jeg spiller i den fordi da får jeg råd til å gjøre den typen filmer jeg virkelig elsker, har hun sagt til Digitalspy.com.

Glenn Close spilte i Guardians of the Galaxy så hun skulle få råd til å spille i filmer som ga henne dårligere betalt.

Betsy Palmer i «Friday the 13th»

Da Betsy Palmer fikk tilbud om å spille moren til skurken Jason i «Friday the 13th», hadde bilen hennes akkurat blitt ødelagt. Hun ønsket seg en ny bil, men den var for dyr - 9999 dollar.

To dager etter ringte agenten hennes angående filmen. Rollen innebar ti dagers jobbing, og hun skulle få 1000 dollar per dag. Først avslo hun rollen bastant, fordi hun ikke ville spille i en skrekkfilm.

- Men så begynte jeg å tenke på de 10.000 dollarene. Jeg sa: «Send meg manuset». De sendte det, og jeg leste det. Og jeg sa: «For noe dritt! Ingen vil noen sinne se dette!», har hun sagt til MovieWeb.com.

Så tenkte hun på pengene igjen.

- Og jeg tenkte: «Jeg gjør det, så jeg kan kjøpe bilen».

Betsy Palmer ville ikke spille i en skrekkfilm, men så trengte hun en ny bil ...

Jeremy Irons i «Dungeons & Dragons»

Jeremy Irons er en skuespiller med mange gode filmer bak seg. Noen ble derfor overrasket da han dukket opp i floppen «Dungeons & Dragons» i 2000. Selv mente han at han hadde en god grunn til å spille i filmen:

- Jeg hadde akkurat kjøpt et slott, og jeg måtte jo betale for det, har han sagt til The Guardian.

Jeremy Irons hadde en spesiell grunn til å spille i Dungeons & Dragons.

Skuespillerne i «Ocean’s Twelve»

Mens «Ocean’s Eleven» var en stor suksess, ble de fleste skuffet over oppfølgeren «Ocean’s Twelve». Tross et stjernespekket skuespillerlag, klarte ikke filmen å overbevise.

I ettertid har de fleste skuespillerne innrømmet at bare ble med i filmen for å få godt betalt. Unntaket skal ha vært Catherine Zeta-Jones, som var ny i gjengen, skriver DarkHorizons.com. Da medspiller Brad Pitt fikk spørsmål om de spøkte med nykommeren, svarte han:

- Det morsomste var at hun faktisk trodde at vi laget en film. Fordi hun var ny var det ingen som fortalte sannheten, for hun lærte seg replikker og utforsket karakteren.

De fleste skuespillerne i Ocean's Twelve har innrømmet at de spilte i filmen for pengenes skyld.

Dennis Hopper i «Super Mario Bros.»

Filmen fra 1993 er et bevis på at ikke alle TV-spillfigurer automatisk gjør suksess i filmform. Flere av skuespillerne har sagt at de angrer på at de ble med i filmen, inkludert Dennis Hopper. Han har senere fortalt at han ble med i filmen på grunn av pengene. Men sønnen, som da var seks år gammel, syntes det var et dårlig argument:

- Han sa: «Hvorfor spilte du den forferdelige fyren King Koopa i Super Mario Bros.?» og jeg sa: «Jeg gjorde det så du skulle få nye sko», og han svarte: «Pappa, det er ikke så viktig med nye sko», sa Hopper ifølge Kokatu.com.

Dennis Hopper fikk kjeft av sønnen etter å ha spilt i Super Mario Bros.

