Dette Game of Thrones-sitatet hylles i sosiale medier

NB: Kan inneholde spoilers for deg som ikke har sett episode 2 av «Game of Thrones» sesong 7.

Og du som er oppdatert, vet at det er jentene som ruler i TV-serien for tiden. 🙋‍

Vi går kjapt gjennom status og makt på kvinnefronten i Westeros etter episode to, som ble sluppet mandag på HBO:

Daenerys (Emilia Clarke) planlegger hvordan hun skal ta over jerntronen, og holder strategimøte med Yara (Gemma Whelan), Ellaria (Indira Varma)og Olenna.

I tillegg får Sansa Stark (Sophie Turner) mer makt enn noensinne, når hun blir dronning av Nord - mens Jon Snow (Kit Harrington) drar til Dragenstone for å møte Daenerys.



Cersei sitter (fortsatt) på tronen i King's Landing.

Tross dette, er det en annen kvinne som hylles på Twitter i disse dager, nemlig Olenna Tyrell (Diana Rigg). Bestemoren til Margaery Tyrell, tidligere dronning av Westeros og kong Tommens kone, har blod på tann etter Cersei tok livet av hennes to barnebarn og sønn.

Olenna Tyrell likte nemlig dårlig Tyrion Lannisters råd til Daenerys om det kommende angrepet på Westeros. Nå hylles den vise kvinnen på sosiale medier for dette utsagnet:



«I’ve known a great number of clever men. I’ve outlived them all. You know why? I ignored them».





Olenna Tyrell is the shady queen of my heart. #GameofThrones #DemThrones — Awesomely Luvvie (@Luvvie) July 24, 2017

I can only hope to grow up as incredible as Olenna Tyrell #GameOfThrones — Faith D'Isa (@FaithNoMoar) July 24, 2017

Can we all admit how badass it is to have Daenerys Targaryen, Olenna Tyrell, Ellaria Sand, and Yara Greyjoy plotting war? #GoT — James Chase Sanchez (@JChaseSanchez) July 24, 2017

I want Olenna Tyrell as my life coach #GameOfThrones — Lulu (@lulu_dutta) July 24, 2017

Olenna Tyrell, the baddest bitch in Westeros. #GameOfThones7 pic.twitter.com/uB6hEqvsS8 — Megan of Themyscira (@M_A_B_H_) July 24, 2017

Det er ingen tvil om hvem som fortsatt er sjefen i Tyrell-huset.



