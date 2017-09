Dette er siste nytt i ryktene om at Kylie Jenner er gravid

Fikk du ikke med deg ryktene om at Kylie Jenner (20) er gravid i helgen (da må du i så fall ha vært på fjelltur uten dekning), kommer en liten update på hva som er siste nytt her!

Kort fortalt - natt til fredag meldte en rekke amerikanske medier at Kylie Jenner venter barn med rapperkjæresten Travis Scott (25). TMZ breaket nyheten, og skriver at de har snakket med flere kilder som sier det samme. Også Buzzfeed og Page Six sier de har snakket med kilder med samme opplysninger.

Vi har selvfølgelig ventet i spenning på et livstegn eller en kommentar fra den angivelig kommende moren eller typen, men ingen av dem har hverken bekreftet eller avkreftet ryktene.

Les også: - Kylie Jenner er gravid

Ok, ok, her kommer en kjapp nyhetsrecap av helgen hvis du ikke har sittet og trykket F5 i sosiale medier (sånn som vi har, hehe).

Dette har skjedd:

Kylie Jenner postet dette bildet på Instagram i forbindelse med bestevenninnen Jordyn Woods bursdag:

yesterday was cute. hope you had the happiest of birthdays Jordy. Love you forever ever and beyond.. Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) søndag 24. Sep.. 2017 PDT

Vi kan skimte litt mage, men hun ser egentlig ikke spesielt gravid ut...

I tillegg la Kylie ut dette morgenkåpebildet:

mornings :) Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) søndag 24. Sep.. 2017 PDT

Engasjerte fans har bladd seg tilbake til denne tweeten fra Travis Scott i juni og spekulerer i om det var dagen han fikk vite nyheten:

Legit happiest day of my life. — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 12. juni 2017

Ifølge Cosmopolitan fikk Kylie og Travis matchende tatoveringer dagen etter:

Les også: Travis Scott og Kylie Jenner har fått seg matchende tatoveringer

Kylie Jenner og Travis Scott matcher med sommerfugltatoveringer.

Det passer også ganske bra med at Kylie Jenner skal ha termin i januar/februar. Hun og Travis ble også fotografert sammen ved et medisinsk bygg i Los Angeles i juni i år.

Mamma Kris Jenner snakket med The Cut, som konfronterte henne med gravidryktene.

- Jeg bare våknet i morges. Hun har ikke bekreftet noe. Jeg synes det er ganske vilt at alle bare antar at dette bare skjer, sier hun.

Mamma Kris Jenner synes det er «vilt» at alle tror datteren Kylie er gravid.

På spørsmål om hun visste om at ryktene kom til å blusse opp, sier Kris:

- Noe skjer hver eneste dag. Du vet alltid hva som kommer til å komme ut.

Det kommer ikke frem av artikkelen hvorvidt The Cut har spurt Kris Jenner konkret om ryktene om at Kylie Jenner er gravid stemmer eller ikke.

Sant eller ikke, Cosmopolitan melder også at Kylie Jenner har gått i mer baggy klær den siste tiden (muligens for å skjule en babybump).

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) lørdag 02. Sep.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) lørdag 08. Juli. 2017 PDT

Vi vet ikke vi, ass, men venter i spenning på fortsettelsen!

