Dette er grunnen til at Tinder ikke fører til bra dater

Det er Tinders' fokus på bilder og det visuelle som er den store ulempen ved datingappen når det kommer til å finne en bra match, skriver Indy100.

I en studie har forskere ved University of Kansas funnet ut at flotte bilder av deg selv bare kan få deg et stykke på veien når det kommer til å finne seg en kjæreste.

Les også: Dette vil nordmenn helst gjøre når de skal på første date

I studien brukte forskerne 65 fremmede par og delte dem inn i tre grupper.

En gruppe ble vist ti bilder av fremmede og ble spurt om å rangere hvor attraktive de var. Senere fikk de møte de ti fremmede og ha en ti minutter lang samtale med dem før de skulle rangere igjen hvor attraktive de følte de fremmede var.

Ifølge forskerne gjør et møte ansikt til ansikt at man synes motparten er mer attraktive en kun ved å se bilde av dem.

Å møte noen ansikt til ansikt er ifølge forskerne bedre enn å sveipe på Tinder hvis du er på jakt etter kjæreste.

Det gjaldt imidlertid bare for de fremmede som ble vurdert som lite attraktive til middels attraktive.

- Med Tinder og brukerstyrte online datingtjenester, forsøker folk å kontrollere det store antallet mennesker ved å plukke ut de mest attraktive menneskene, sier professor Jeffery Hall, som jobber med kommunikasjonsstudier, til Daily Mail, om undersøkelsen.

- Flere forskere har kritisert det for å ikke være den beste måten å finne en partner på.

Oppsummering er med andre ord: Kom dere ut og møt folk!

Les også: Dette er jobbene single nordmenn synes er mest attraktive

Og denne: Dette ser nordmenn etter i en drømmepartner

Del denne artikkelen