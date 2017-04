Dette er den riktige måten å spise Pringles på

Vi trodde ikke det å spise potetgull var en egen vitenskap, men så feil kan man altså ta.

Taktikken som gjelder for de aller fleste er vel ulike varianter av denne: stikke hånden ned i posen/bollen/boksen, dra opp en neve potetgull og stappe den inn i kjeften.

Men nå har altså en talsperson for Kellogg's, som produserer Pringles, sagt til The Sun at måten du spiser Pringlesen din på kan påvirke om du får med deg det beste av smaken - eller ikke.

Pringles krydrer nemlig bare den ene siden av chipsen sin, og for å få maksimalt ut av smaken er det denne siden som skal treffe smaksløkene dine når du putter snackset inn i munnen.

- Mange tror at Pringles er krydret på begge sider, men faktisk er det bare oversiden som får krydder på fabrikken, sier talspersonen til The Sun.

Pringles kommer aldri til å bli det samme igjen.

#mindblown

Les også: Side2 tester chipsnyheter: Dette er den beste og verste snacksen