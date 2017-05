Dette er de mest populære låtene i norske utdrikningslag

Det er høysesong for bryllup og utdrikningslag om dagen, og i den forbindelse har Spotify sett på hvilke låter som er aller mest populære i norske utdrikningslag.

De har til sammen kartlagt mer enn 5600 spillelister laget av norske brukere med utdrikningslag som tema, og skilt mellom lister for den kommende bruden og den kommende brudgommen.

En nokså morsom oppdagelse, er at Spice Girls' «Wannabe» topper listene, både for jentene og for gutta. Vi trodde jo at det bare var vi som «fangirlet» dem på 90-tallet. Tydeligvis ikke!

Vengaboys' «Boom, Boom, Boom, Boom!!» og Aqua med «Barbie Girl» ligger også på topp 5 på listene til begge kjønn. For jentene har Britney Spears et par låter på på lista, mens Rednex, Postgirobygget og Lady Gaga har sneket seg inn på listen til gutta.

Sjekk ut topp ti under. Her kan du jo også få litt inspo til din egen utdrikningslagsliste!

Topp ti låter for den kommende bruden:

1. Spice Girls - Wannabe - Radio Edit

2. Beyoncé - Single Ladies (Put a Ring on It)

3. Britney Spears - ...Baby One More Time

Britney Spears har sneket seg inn på listen over de mest populære låtene i norske utdrikningslag med «Baby One More Time».

4. Vengaboys - Boom, Boom, Boom, Boom!! - Airplay

5. Aqua - Barbie Girl

6. Rihanna - Only Girl (In The World)

7. Rednex - Cotton Eye Joe

8. Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...)

9. Britney Spears - Toxic

10. Robyn - Dancing On My Own

Aqua på promoteringstur i 2000. På bildet: Claus Norren (t.v), Lene Nystrøm, Rene Dif og Søren Rasted.





Topp 10 låter for den kommende brudgommen:

1. Spice Girls - Wannabe - Radio Edit

2. Vengaboys - Boom, Boom, Boom, Boom!! - Airplay

Denmark was amazing! #festivalseason #vengaboys #festive #anastacia Et innlegg delt av Europe's #1 Party Act. (@vengaboys) lørdag 04. Juni. 2016 PDT

3. Journey - Don't Stop Believin'

4. Aqua - Barbie Girl

5. Haddaway - What Is Love

6. Postgirobygget - Idyll

7. Ace of Base - All That She Wants

8. Rednex - Cotton Eye Joe

9. Lou Bega - Mambo No. 5 (A Little Bit of...)

10. Lady Gaga - Poker Face

Lady Gaga ligger inne på listene over mest populære låter i utdrikningslag - hos gutta.

