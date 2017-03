Dette er årets russeknuter

- Vi har ikke gjort noen store endringer på knutene i år i forhold til hvordan det har vært tidligere år. Men vi har endret noen, og kuttet noen ut. Vi har prøvd å få med litt flere kreative knuter, som ikke bare baseres på alkohol og sex, hvilket russen ofte får kritikk for, sier Jenny Skoland, redaktør i Russens hovedstyre i Oslo, til Side2.

I dag, onsdag, slippes årets russeknuter for russen i hovedstaden. Se hele lista over 100 knuter lenger ned på siden.



Russeknuter også for de som ikke drikker

Redaktør i russens hovedstyre, Jenny Skoland.

Jenny opplyser at det viktigste for hovedstyret når de lager knuter, er at det skal være gøy, og noe som alle kan gjøre.

- Vi har derfor bestemt at alle knutene som inneholder alkohol også vil bli godkjent ved bruk av alkoholfri drikke. Det er selvsagt en del knuter som ikke vil bli endret på i forhold til at de blir sett på som «klassikere» som har stått hvert år. Derfor har vi bestemt oss for å la disse stå slik de har gjort tidligere.

Russen får ofte kritikk for russeknutene, fordi de kan handle om sex eller potensielt farlige utfodringer med høyt alkoholinntak på kort tid, eller ulovligheter i form av kidnapping av elever. Russens redaktør mener de heller ikke i år vil komme utenom å få kritikk for knutene.

- Det skjer hvert år, og det skjønner vi. Folk gjør seg opp ulike meninger om russeknutene, og det vil alltid være noen som syntes de er litt på kanten. De knutene som oftest får gjennomgå er disse nevnte «klassikerne», som alltid blir tatt opp på nytt og på nytt. Knutene er ikke et krav for russen, og russen bestemmer selv hvilke knuter de vil gjøre eller ikke. Men ved å legge mindre press på alkohol og sex tror vi årets russeknuter vil bli sett mer positivt på, sier hun.

RUSSEKNUTER 2017

(Alle knutene som inneholder alkohol, vil også bli godkjent ved bruk av alkoholfri øl/cider.) For at knuten skal bli godkjent må det enten vitnes av to medruss, eller ett medlem fra russens hovedstyre. Alle gjenstandene som er et symbol for knuten, må knyttes i luen selv.

§1 // KNUTE PÅ LUETRÅDEN

24 timer (86 400 sekunder) uten å sove.

§2 // BOMMULLSDOTT

Ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.

§3 // HUMAK-LOGO

Delta på Russens Humanitære Aksjon (HUMAK).

§4 // KJÆRLIGHET PÅ PINNE

Del ut russekort til barn på sykehus i edru tilstand.

§5 // LINJAL

Sitt under pulten en hel skoletime.

§6 // SIKKERHETSNÅL

Be om sextips fra moren til en medruss.

§7 // BRØDSKORPE

Gå med brød som sko en hel skoledag.

§8 // ISPINNE

Bad utendørs før 1. Mai.

§9 // ØLKORK

Drikk en kasse 0,33-liter øl/cider på 24 timer.

§10 // EN LEPOMADE

Få signaturen og mobilnummeret til 10 personer du har klint med.

Russeknutene har lang tradisjon, og de første knutene oppsto på 1940-tallet.

§11 // RUSKEN

Gå bort til en avfallsdunk på en sentral plass og begynn å klappe og juble hver gang noen kaster noe i avfallsdunken.

§12 // MONOPOLSEDDEL

Ha en 5 minutters poledance på en stolpe/stang på et kollektivt transportmiddel.

§13 // BOKSSPLINTEN

Drikk en halvliter mens du sitter/står og tisser.

§14 // GODTERIBURGER

Spis en cheeseburger på en bit.

§15 // ROSE

Gi en rose til en fremmed du synes er attraktiv.

§16 // SHERIFFSTJERNE

Kyss en politimann/dame, husk å spørre pent.

§17 // TIMEGLASS

Still klokken to timer frem og lev etter den tiden i ett døgn.

§18 // STJERNE I BREMMEN PÅ RUSSELUEN

Ha sikker sex i løpet av russetiden.

§19 // CHAMPAGNEGLASS I PLAST

Reis deg hvert femte minutt i en skoletime og rop: ”Skål!”.

§20 // SWIX-TUBE

Gå på ski til nærmeste vinmonopol.

§21 // RØD KNAPP

Alltid ha på russebuksen når du befinner deg på et offentlig sted.

§22 // “L”

Sett en “L” (for øvelseskjøring) bakpå en offentlig tjenestebil.

§23 // ETIKETTEN

Drikk en øl/cider på 0,33-liter uten hender eller assistanse.

§24 // TAUSTUMP

Gå med en annen russ i bånd en hel skoledag.

§25 // NAKENBILDE

Svar med å lese høyt fra et pornoblad med stor innlevelse når læreren spør om noe faglig i timen.

§26 // PEACEMERKE

Hold deg unna vold og oppfordre til ikke-vold gjennom hele russetiden.

§27 // GODTERILEPPE

Klin med et medlem av Russens Hovedstyre.

§28 // CHAMPAGNEKORK

Ha sikker sex med et medlem av Russens Hovedstyre.

§29 // HVIT CHAMPAGNEKORK

Ha sikker sex med presidenten i Russens Hovedstyre.

§30 // KONGLE

Ha sikker sex utendørs.

§31 // TEIP- ELLER TAU-BIT

Gå bundet eller teipet sammen to og to en hel skoledag, både armer og ben.

§32 // BARBIEDUKKE

Lat som du er en mannekeng i et butikkvindu i minst 15 minutter.

§33 // SMOKK

Klin med en førsteklassing (VGS).

§34 // ROSA FJÆR

Klin med en russ av samme kjønn.

§35 // TRUSE

Sitt en hel skoletime kun iført undertøy.

§36 // REISEBILLETTEN

Vær guide på et kollektivt transportmiddel i mer enn 5 stoppesteder.

§37 // BILDE AV KONGEFAMILIEN

Kjør ned slottstrappen på en trehjulssykkel eller ett akebrett.

§38 // BURGER-PAPIR

Kjøp den største burgeren på menyen til en uteligger.

§39 // LEKEBIL

Kjør 10 runder i en rundkjøring med russebussen/bilen.

§40 // BIT AV INNPAKNINGEN

Spis seks Marie-kjeks på ett minutt.

§41 // SMIL

Si ja til alt noen sier eller spør deg om en hel deg.

§42 // BART

Gå med bart en hel dag.

§43 // BIT AV ISPAPIR/LOKK

Spis to liter is i løpet av en skoletime.

§44 // SOLOKORK

Vær edru gjennom hele russetiden.

§45 // BOKBIND

Vær aktiv i en hel førsteklasse-time (VGS).

§46 // GULLKORT

Få med deg en i russens hovedstyre på rulling.

§47 // NAVNELAPP

Kall alle gutter Kjell-Magne og alle jenter Turid, en hel dag.

§48 // GULLKNUTE

Ta 15 knuter på 24 timer.

§49 // GUL POST-IT MED LÆRERENS SIGNATUR

Inviter en fra skolens ledelse på et stevnemøte.

§50 // BIT AV KALENDER

Forkynn dommedagens fremtidige ankomst til tilfeldige personer du møter.

§51 // BADEAND

Bad to-og-to i en fontene og vask hverandre.

§52 // HJERTE I SKOLEPAPIR

Flørt åpenlyst med læreren i timen og takk for i går.

§53 // ET KAKELYS

Vær på skolen hver dag i russetiden (#Fraværsgrensa.)

§54 // BIT AV GULE SIDER

Del en kasse 0,33-liter øl/cider i en telefonboks med tre medruss, uten å tisse.

§55 // EN “GIFTERING”

Hold hender med en førsteklassing på VGS inn til timen etter lunsj og fortell læreren hvor høyt du elsker ham/henne foran læreren og klassen.

§56 // HJERTE

Avbryt et stevnemøte med underholdning, lat som om du er innleid for å skape romantisk stemning. (I edru tilstand)

§57 // MINIDUKKE

Gå med en oppblåsbar dukke på et offentlig sted og lat som om det er kjæresten din.

§58 // HAPPYMEAL-LEKE

Kjør gjennom en drive-through med en handlevogn (som leveres tilbake) og kjøp en måltid.

§59 // BIT AV SKILTET

‎ Sitt sammen med andre medruss i en rundkjøring og ha et skilt hvor det står: “En tut, en skål!”.

§60 // TOMMEL OPP

Lik og følg russens hovedstyre på Facebook og Instagram.

§61 // AMNESTY-LOGO

Stryk på «NEI er NEI»-merket fra Amnesty på russebuksen.

§62 // SKOLISSE

Krabb fra stortinget til slottet.

§63 // VISITTKORT FRA BUTIKKEN

Ha vorspiel i et møbelutstillingsrom (for eks. på Ikea)

§64 // SIGNERT KVITTERING

Spander en kebab eller annen nattmat på et medlem av Russens Hovedstyre.

§65 // LYKKETROLL

La alt hår gro og vokse fritt gjennom hele russetiden.

§66 // LEKESPADE

Okkuper en lekeplass med èn eller flere medruss i en time.

§67 // AVKLIPPET DUSK

Vær kjæreste med en førsteklassing på VGS.

§68 // RUSSEKORT

Svindle til deg russekort fra et barn.

§69 // KONDOMPAKKE

Kjøp en pakke kondomer kun ved hjelp av kroppsspråk.

§70 // UÅPNET KONDOM

Ikke ha sex gjennom hele russetiden.

§71 // 1881- LOGO

Ring opplysningen 1881 og be dem gå inn på russenshovedstyre.no/russeknuter for å anbefale deg 5 russeknuter. Deretter, gjennomfør minst 3 av de 5 anbefalte knutene.

§72 // HÅRLOKK

La en medruss klippe deg.

§73 // BALLONG

Klin med en bror eller søster til en venn (over 16 år).

§74 // BIT AV KVITTERING

Gå sammen med 3 medruss og kjøp opp en vare i skolens kantine.

§75 // STOPPEKLOKKE

Drikk en halvliter øl/cider på ti sekunder.

§76 // REFLEKS

Ha radarkontroll med hårføner og refleksvest i 50-sonen.

§77 // SKJEEN TIL EN GODMORGEN-YOGHURT

Om morgenen, legg deg inn i sengen til moren og/eller faren til en medruss, legg deg så i skje for så å vekke dem og takke for gårsdagen.

§78 // VASELINBOKS

Si ”nei takk” til alle du møter i løpet av en time, som om de er prostituerte.

§79 // RUSSEKORTET TIL MEDRUSSEN

Vær slaven til en medruss en hel dag.

§80 // ØLKORK

Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp øl/cider. Dersom du ikke når ølet/cideren må du be om hjelp fra en du ikke kjenner.

§81 // PAPPBIT FRA FROKOSBLANDING

Start morgenen med frokostblanding blandet med øl, vin eller cider i stedet for melk.

§82 // AUTOGRAF FRA LÆREREN

Lån bort russeluen din til en lærer en hel skoletime.

§83 // BUSSBILLETT

Stopp russebussen/bilen på en bussholdeplass, tilby å plukke opp en som står der, deretter kjør vedkommende dit h*n skal.

§84 // TAMPONG

Putt 2 tamponger i munnviken og drikk en halvliter øl.

§85 // RØDT KORT

Løp ut på en fotballbane og kyss dommeren eller keeperen.

§86 // RINGEKLOKKE

Ring på 10 tilfeldige husstander og spør pent om de vil være med ut og rulle.

§87 // LEKEBRANNBIL

Ha sikker sex under menstruasjon/med noen som har det.

§88 // TØYBIT

Prøv å kjøpe til deg antrekket til en fremmed som ikke er russ.

§89 // ENGANGSKAMERA

Gå sammen to eller flere russ og lat som dere filmer (med et usynlig kamera) andre medruss som har seksuelt samkvem i russetiden. Dere skal regissere og gi tilbakemeldinger under akten.

§90 // ROSEBLAD

Romantisk date med en som ikke er russ i kantinen på skolen i storefri (med blomster og stearinlys).

§91 // LITEN BLOMST

Ha seksualundervisning for en førsteklasse hvor du demonstrerer bevegelsene i praksis.

§92 // LEKEDYR

Lat som du er et dyr en hel skoledag.

§93 // KORS

Si ”halleluja” til alt læreren sier en hel skoletime.

§94 // ANTIBAC-EMBALASJE

Sjekk deg for kjønnssykdommer.

§95 // KVIST

Sitt i et tre i 30 minutter før skolestart.

§96 // ENKRONING

Betal en vare som koster mer enn 100 kroner, med bare enkroninger.

§97 // BOKSTAVKJEKS

Ha talefeil en hel skoledag.

§98 // BILDE AV LARS MONSEN

Lev ute i naturen gjennom hele russetiden.

§99 // SEIGMANN/SEIGDAME

Skift i det motsatte kjønns garderobe før- og etter en gymtime.

§100 // MULIGHET TIL Å KASTE RUSSEDRESSEN

Stå på eksamen.

