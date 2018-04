Dette er alt vi vet om brudekjolen til Meghan Markle så langt

Et av vårens store bryllup nærmer seg med stormskritt. 19. mai 2018 skal skuespiller Meghan Markle (36) og prins Harry av Storbritannia (33) gi hverandre sitt ja i Windsor Castle.

Paret annonserte forlovelsen i slutten av november 2018, og interessen for det kongelige bryllupet er stor.

For alle som elsker mote knytter det seg selvfølgelig ekstra spenning til rundt hvordan brudekjolen til Meghan Markle kommer til å se ut, og ryktene svirrer på internett.

Derfor har vi samlet alt vi har av opplysninger om det som kanskje kommer til å bli vårens mest omtalte kjole slik at du har enda mer å glede deg til når mai stadig kommer nærmere.

1. Hun har valgt en designer

Hoffreporter Omid Scobie gjestet Good Morning America ABC News i januar, hvor han kunne melde at Meghan har valgt hvilken designer som skal stå for brudekjolen hennes.

- Meghan fløy inn den nære venninnen og brudestylisten Jessica Mulroney fra Toronto til London forrige helg hvor hun deltok på en topp hemmelig kjoleprøving på Kensington Palace med designeren, uttalte han den gang.

Han fortalte at den kommende bruden ønsket en kjole som er «enkel, classy og veldig elegant».

2. Flere ulike designere er foreløpige favoritter

Enkelte mener at designeren er Roland Mouret, som også er en gammel venn av Meghan.

I et intervju med WWD, uttalte han på spørsmål om det var han som skulle designe brudekjolen:

- Mmmmm, jeg vil ikke si noe. Ingen kommentar. Det... er ingen kommentar på det. Hun er en venn. Og det er alt jeg kan si.

Andre holder ifølge InStyle en knapp på at Meghan kommer til å ha på seg en brudekjole designet av Alexander McQueen.

Som vi husker, bar hertuginne Kate også en kjole fra Alexander McQueen da hun giftet seg med prins William i 2011:

I ALEXANDER McQueen: Hertuginne Kate hadde på seg en nydelig blondekjole fra Alexander McQueen da hun giftet seg med prins William i 2011.

Andre aktuelle designernavn som nevnes av blant annet Cosmopolitan som favoritter, er:

Ralph & Russo, Erdem, Jenny Packham og Inbal Dror.

3. Hun kommer mest sannsynlig til å ha to forskjellige kjoler på bryllupsdagen

Kilder har uttalt til Us Weekly at Meghan kommer til å ha to ulike kjoler - én for selve seremonien og én for bryllupsfesten etterpå.

- Bryllupet kommer til å være delt i to, mye likt bryllupet til William og Kate, så både Meghan og Harry skal ha et antrekk nummer to til festen på kvelden.

SKAL HA TO ANTREKK: Meghan Markle og prins Harry på de offisielle bryllupsbildene sine.

- Paret ønsker å gjøre helgen så morsom som mulig, med en middag som reflekterer smaken deres.

4. Stilen på brudekjolen kommer til å være noe konservativ og formell

Selv om Meghan Markle er en skuespiller best kjent for de fleste fra TV-serien Suits før hun ble sammen med Harry, skal hun gifte seg med et medlem av det britiske kongehuset, og brudekjolen hennes kommer mest sannsynlig til å ikke være av det vågale slaget.

Konge-biografien Katie Nicholl har tidligere uttalt til InStyle:

- Jeg har blitt fortalt at hun kommer til å bære noe som har blondeelementer på seg og hun ønsker seg en eller annen form for ermer på kjolen.

PÅ BESØK: Prins Harry og Meghan Markle på besøk i Nord-Irland i slutten av mars i år.

5. Samtidig kommer den til å være romantisk

I alle fall om man skal tro tidligere uttalelser fra Meghan Markle.

I 2016 uttalte hun i et intervju med Glamour:

- Jeg har luksusen med å kunne bære nydelige antrekk hver eneste dag på jobb, så min personlige stil - bryllup eller ikke - er veldig nedtonet og avslappet. Klassisk og enkelt er det jeg liker, kanskje med en moderne vri. Jeg liker personlig brudekjoler som er lekne eller noe romantiske.

