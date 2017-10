Dette er (de litt rare) ingrediensene vi elsker å ha på tacoen

Vi nordmenn elsker taco, og vi har alle en personlig vri på den sykt populære fredagsmiddagen, som enkelte av oss nesten vil kalle nasjonalrett🌯🌮

I en nylig undersøkelse utført av Norstat på vegne av Old El Paso, kommer det frem at 54 prosent av alle nordmenn spiser taco én eller flere ganger i måneden.

I undersøkelsen får vi også vite at ananas er noe mange nordmenn liker å ha på tacoen. 17 prosent av de spurte oppgir at det er en ingrediens de fyller tacoen sin med. I Nord- og Midt-Norge oppgir hele 25 prosent at de har ananas på tacoen.

Det er kanskje ikke så rart at så mange liker ananas på tacoen? Som kjent er jo søtt og salt ofte en suksessfull smakskombo!

Det satte oss uansett på en tanke: Hva bare MÅ du ha på tacoen din, som er litt rart?

Vi snakket sammen i Side2-redaksjonen, og dette kom vi frem til:

Kristin Hofsli, produktsjef blogg:

- Ananas og ovnsstekte nachos med ost.

Astrid-Helen Holm, Side2-redaktør:

- Fetaost! Og gjerne sukkererter, reddik og gulrøtter.

Guro Holmene, Side2-journalist

- Har ikke så mye snålt, men banan. Og kjenner folk som driver med egg og ris i tacoen.

Vi spurte også leserne våre

... ganske uhøytidelig på Instagram-storyen vår: Hva bare MÅ de ha på tacoen sin, som er litt rart? Dette er altså IKKE en vitenskapelig undersøkelse, men bare for gøy😂

Dette fikk vi til svar:

- Ketchup

- Mango

- Druer

- Selskapsdressing

- Hamburgerdressing

- Ananas

- Aioli

- Rosiner

- Banan

Og nå er vi litt spente: Hva bare MÅ du ha på tacoen din, som er litt rart? Legg igjen svaret ditt under og kjør debatt! Hvis ikke alternativet er i pollen, legg igjen en kommentar, da vel😉

