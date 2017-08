Derfor synes Cengiz Al at dansingen er viktig

- Jeg mener dansingen har fått meg hit jeg er i dag, sier Cengiz Al (20) til Side2.

Og med «hit», viser Chengiz til at han tirsdag ble lansert som en av deltakerne i TV 2s «Skal vi danse», og at han har gjort stor suksess i rollen som kjekkasen og Sanas flørt, Yousef Acar, i NRK-serien «Skam».

- Dansingen gjør at jeg blir sterkere, og den holder meg frisk. Dansing er trening og moro, også er det skikkelig avkobling. Det er rett og slett som medisin, skjønner du hva jeg mener?

Cengiz håper hans deltakelse i TV-konkurransen kan inspirere ungdom til å begynne med dans. Selv har han trent og lært bort dans i Attic dansestudio, og har startet dansegruppa «We are 1», sammen med blant andre skuespiller Herman Tømmeraas og José Manuel Gatica Guerro og Thomas Aasgaard.

Tross mange år med danseerfaringer, mener ikke Cengiz at det gjør at han automatisk klarer seg bedre enn de andre deltakerne i Skal vi danse.

- Fordelen er rett og slett at jeg er danser, men det betyr ikke at jeg har gjort pardans før. Jeg kan ingenting om det, og vet ikke hva slags grener som finnes engang. Men fordelen er selvfølgelig at jeg kan koreografi og bevege meg litt mer enn det som er vanlig, sier han og legger til:

Sana og Yousef i sesong 4 av Skam.

- Men det jeg gruer meg til er at jeg ikke vet hva slags dans vi skal gjøre. Jeg kan bare swing. Eller, jeg kan ikke swing, men jeg vet hva det er. Så det gruer jeg meg mest til, og eventuelle skader hvis det blir mye trening.

Det er halvannen måned siden Skam sendte sin siste episode, og de ukene har vært hektiske, sier Cengiz, uten å utdype.

- Tiden etter Skam har vært veldig hektisk. Det har vært mye nytt. Men man må ta de mulighetene man får.

Cengiz dukker opp i Skal vi danse sammen med blant andre Norges største blogger, Anna Rasmussen, tidligere Idol-vinner Jorunn Stiansen, stylist Erlend Elias og Paradise Hotel-deltaker Grunde Myhrer.

Lansering av høstens Skal vi danse-kjendiser. Her er deltagere: Cengiz Al Skuespiller (SKAM) Hedda Kise Programleder Helene Olafsen Snowboarder Erlend Elias Stylist Tommy Steine Komiker Trude Drevland Politiker Anna Rasmussen Blogger Grunde Myhrer Realitystjerne (Paradise Hotel) Ida Gran-Jansen Kjendisbaker Geri Schau Radiostjerne Erik Follestad Iskrigerne Jorun Stiansen Idol-vinner Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix



