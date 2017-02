Derfor skal du sove med sokker på

Det skal i hvert fall vi, for alle råd til en god natts søvn mottas med ja, takk.

Den amerikanske legen Natalie Azar mener det å sove med sokker på kan være lurt hvis du har problemer med å sove, skriver Today.

Varme føtter skal angivelig gjøre deg mer søvnig. Sokkene bidrar til å regulere kroppstemperaturen, noe som gjør at du ikke vil føle deg kald midt på natta - og at du kanskje våkner.

Ved at føttene varmes opp, utvider blodkarene seg, som igjen forteller hjernen at det er sengetid. Etter at blodårene utvider seg i føttene og hendene, blir varmen fordelt på hele kroppen, og den forbereder seg til å sove.

Natta!

