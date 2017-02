Derfor navngir Krisssy personene som hetser henne

- Fysisk mobbing skjer nesten ikke lenger, det er kun på nett folk gjør det. Det er utrolig enkelt å gjemme seg bak en anonym kommentar, og det synes jeg er helt grusomt, sier Kristine Ullebø (20), og fortsetter engasjert:

- At nettmobbing er blitt så stort, og at det er blitt så normalisert å skrive anonymt, og skrive det fæleste du kan si til et annet menneske ... nå trenger vi en debatt rundt dette og jeg synes folk må få opp øynene.

Kristine er best kjent som bloggeren «Krisssy», og er en av ni deltakere som er aktuelle i TV 2-serien Bloggerne.

Les også: Disse er med i nye «Bloggerne»

På bloggen skriver Kristine om alt fra mote til hverdagslige tanker og opplevelser. Hun har også tatt opp temaet netthets, og publisert ip-adresser og drøye kommentarer hun har fått fra lesere. Allerede for tre år siden så hun seg lei på dette, og skrev: «En vakker dag skal jeg ta med disse IP-adressene til politiet, få skrevet ut personopplysningene, og så skal jeg ringe foreldrene til vedkommende og lese opp kommentaren som deres datter eller eventuelt sønn har skrevet anonymt på nett. Tenker de blir sinnsykt stolt over sønnen eller datteren sin da!!»

- At jeg har delt ip-adresser på bloggen er en advarsel. Det er det som skjer hvis du holder på med dette.

Kristine legger til at hun velger å dele informasjonen fordi personene som hetser henne i kommentarfelt, bør stå for det de skriver.

- Jeg har opprettet en blogg og står for det jeg skriver, og jeg har selvsagt valgt å tillate tilbakemeldinger, men jeg synes de bør stå for det de skriver, det går akkurat samme vei.

Kristine har blogget i over åtte år, på krisssy.blogg.no.

En annen blogger som tar opp kampen mot netteroll, er Sophie Elise Isachsen. Sophie Elise har tidligere skrevet i et blogginnlegg at hun vurderer å opprette en Instagram-konto hvor hun legger ut seksuelt trakasserende og truende meldinger hun får. Nesten daglig får hun slike henvendelser, og vurdererer å navngi mennene.

Les også: Sophie Elise navnga menn som sprer sex-bilde

Hvordan stoppe nettmobbing?



Hvordan man kan få stoppet mobbing på nett, er vanskelig å svare på, mener Krisssy.

- Jeg vet ikke. Det er så vanskelig. Hvem som helst kan kommentere anonymt. Det bloggere kan gjøre er å stenge kommentarfeltene sine eller at man kun kan kommentere gjennom Facebook med navn. Men det er trist at det skal være sånn, vi trenger en debatt rundt nettmobbing.

Kristine begynte å blogge allerede som 12-åring. Nå har hun holdt på i åtte år, og forteller at hun sjeldent lar negative tilbakemeldinger gå inn på henne.

- Jeg er blitt hardhudet. Jeg bryr meg kanskje mindre enn jeg burde, for folk har skrevet grusomme ting til meg. Om kroppen min og alt annet. Men det som gjør vondt er når de skriver om vennnene mine, kjæresten min eller går inn på privatlivet mitt. Da føler jeg at det er utenfor min kontroll, sier hun og fortsetter:

- Forskjellen nå som jeg er blitt eldre er også at jeg vet at hetsen ofte bunner i sjalusi. Jeg klarer å skille konstruktive kommentarer og ren netthets. Det klarte jeg ikke da jeg var 12 år. Nå vet jeg at de som skriver noe stygt til en annen ikke har et bra liv. Altså, hvis du har det bra med deg selv, så sitter du ikkke hjemme alene og skriver anonymt til andre.

Les flere intervjuer med Bloggerne-deltakerne:

Ørjan Burøe: - Stort sett alle bloggere er falske

MammaTilMichelle: - Det blir selvfølgelig skummelt å dele noe så privat

Bloggerne har premiere i dag, mandag, klokken 21.30 på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.