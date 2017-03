Derfor går så mange av Disney-prinsessene (og andre kvinnelige filmkarakterer) i blått

Har du noen gang tenkt på at ganske mange av Disneys kvinnelige karakterer - blant annet Belle fra «Skjønnheten og Udyret», Elsa fra «Frost», Alice fra «Alice i Eventyrland» og Askepott - går i blått?

Det er antakeligvis en grunn til at Disney har valgt å kle så mange av de kvinnelige hovedkarakterene sine i fargen blå.

Leatrice Eiseman fra Pantone Color Institute sier til Allure:

- Du gir karakteren makt når du kler henne i blått. Det er en subtil måte å si «Jepp, unge kvinner, unge jenter, kan ha autoritet også».

Hun sier at fargen delvis kan knyttes til himmelen.

- Den er til å stole på. Den kan skye til, men vi vet at den er der.

Alice fra Disneys «Alice i Eventyrland» er bare en av mange kvinnelige Disney-karakterer som er kledd i blått.





- Ønsker seg eventyr

Disneys nyinnspilling av «Skjønnheten og Udyret», som har premiere denne helgen, er et godt eksempel ifølge Leatrice Eiseman.

Belle, som bor i en stille, liten landsby ønsker seg eventyr. I filmen får hun nettopp dette, men i en uventet form.

Den blå kjolen som hun har på seg i begynnelsen av filmen når hun leser bøker og engasjerer seg i farens oppfinnelser, er ifølge Eiseman et symbol på at hun er en sterk kvinne.

Belle har også på seg blå kjole i den animerte versjonen av Disneys «Skjønnhetene og Udyret» fra 1989.

Aktiv styrke

Kostymedesigner Jaqueline Durran, som hjalp til å gi nytt liv til «Skjønnheten og Udyret», sier:

- Det er en slags eleganse og skarphet i lys blå, men vi finner også blått i arbeidstøy. Det er en praktisk farge, og en farge som du kan jobbe i. På den måten er den full av aktiv styrke.

I den nye versjonen ser vi at det også er lite blått i landsbyen ellers.

- Selv om vi ikke fullstendig fjernet blått fra landsbyen, stikker Belle seg ut som den eneste som har på seg blått, sier Durran.

- Hun skiller seg ut som annerledes enn miljøet hun lever i.

Vi kan jo oppsummere med at blått hinter til en kvinne som seerne bør være oppmerksom på - og en kvinne som vil noe mer.

«Skjønnheten og Udyret» har premiere fredag 17. mars!

