Derfor er de Hollywoods hotteste par

Kjærligheten blomstrer ofte blant stjernene i Hollwood, men som regel tar den slutt etter kort tid. Derfor blir vi ekstra glade når forhold varer lenge.

Blake Lively og Ryan Reynolds er blant parene som har holdt sammen i mange år. De begynte å date høsten 2011, giftet seg i 2012 og har siden det fått to døtre sammen.

Denne uken er Reynolds aktuell i «Deadpool 2», som fikk en velfortjent 6-er på terningen på Side3. Paret har benyttet anledningen til å hylle hverandre på den røde løperen, og de har bevist at vårens rykter om at ekteskapet var over ikke var annet enn nettopp rykter.

Vi har plukket ut noen sitater som viser hvorfor de er et av våre favoritt-kjendispar:

Øyeblikket han ble forelsket

Lively og Reynolds møttes da de spilte i filmen «Green Lantern», men det var først på en dobbeldate året etter at han fikk følelser for henne.

- Vi var begge single. Vi gikk på en dobbeldate. Hun var på date med en annen fyr og jeg var på date med en annen jente. Det var den kleineste daten noensinne, for vi var som fyrverkeri, har han sagt ifølge Elitedaily.com.

Blake Lively og Ryan Reynolds i Green Lantern. Filmen gjorde dem til gode venner, men det var først halvannet år etter innspillingen at de ble forelsket.

Øyeblikket hun ble forelsket

Lively har innrømmet at hun ikke følte «fyrverkeriet» Reynolds beskrev på dobbeldaten.

- Det var ikke noe fyrverkeri for meg, har hun sagt ifølge Graziadaily.co.uk.

Hun forteller at de var gode venner, og siden begge var single prøvde de stadig å finne perfekte partnere til hverandre.

- Det sa ikke pang før etter halvannet år, da vi innså at «hei, vent, VI kan date!»

Ryan Reynolds og Blake Lively noen måneder før de ble kjærester i 2011.

Kjærligheten til hverandre

Paret er ikke redde for å uttrykke sin kjærlighet offentlig. På den røde løperen til «Deadpool 2» slo Reynolds til igjen.

- Jeg er Mr. Lively 24/7. Og det er jeg glad for. Det er den beste jobben, sa han ifølge Independent.ie.

Lively er ikke dårligere i sine kjærlighetserklæringer:

- Det har aldri gått en uke uten at vi har sett hverandre. Jeg tar ingen store avgjørelser uten ham. Det beste er når vi skrur av telefonene og bare snakker og er sammen. Han er min beste, beste venn, har hun sagt til MarieClaire.com.

Opphøyer ikke seg selv

Selv om paret er åpne om sin kjærlighet til hverandre, innrømmer de at det ikke alltid føles lett å være personlige i intervjuer.

- Både mannen min og jeg er sjenerte personer som synes det er lettest å vise seg fram når vi spiller roller, når vi spiller noen andre. Så det at sjenerte personer må dele den sjenerte personen med verden - og noen ganger blir såret av det - er veldig spesielt følelsesmessig, sier hun til Glamour, men prøver ikke å undergrave andres problemer:

- Altså, det er et luksusproblem, sier hun.

Blake Lively and Ryan Reynolds i mars i år.

Kjærligheten til barna

Mange Hollywood-foreldre overlater mye av familielivet til barnepassere. Det vil ikke Reynolds og Lively. De har derfor satt strenge regler for hverdagen.

- Det er ikke så vanskelig å få til. Vi lar ikke jobbene våre overlappe, og vi er veldig bevisste på å være til stede som foreldre. Jeg kommer fra en stor familie, og det gjør Blake også, og vi vil begge skape en varm og lykkelig oppvekst for barna våre, sier Reynolds til Independent.ie.

Lively bekrefter at de fordeler arbeidstiden mellom seg. Da Reynolds var i Vancouver for å spille inn «Deadpool» ble familien med.

- Vi jobber ikke samtidig. Vi er her som en familie, og så pakker vi sammen så jeg får spilt inn et par filmer også, sier hun til Glamour.

Blake Lively og Ryan Reynolds like før de fikk sin første datter i 2014.

Sunne familieverdier

Med to døtre i hus, har Reynolds innsett at han må prøve å tenke annerledes enn før, forteller Lively.

- Jeg er heldig som har en mann som er så bevisst. Han sa plutselig: «Hvorfor sier jeg alltid han?» Og jeg sa: «Det er det vi har blitt lært opp til». Så hvis han plukker opp for eksempel en larve, sier han «hva heter hun?» i stedet for «hva heter han?». Og vi tullet med at datteren vår er sjefete. Men han sa: «Jeg vil aldri bruke det ordet igjen. Du hører aldri en mann bli kalt sjefete», sier hun til Glamour.

Ryan Reynolds og Blake Lively med døtrene James og Ines da Reynolds fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame i desember 2016.

God humor

Ryan Reynolds er populær på Twitter, hvor han ofte morer fansen med festlige Twitter-meldinger om barna sine.

Went to Disneyland because my daughter's obsessed with Mickey Mouse. She was so excited when I got home and told her. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 30. januar 2017

Tar hensyn til barna

Men sannheten er at Reynolds sjeldent skriver historier om barna sine, men bare festlige anekdoter om barn generelt.

- Når han skriver «datteren min», skriver han egentlig aldri om henne. Alt er fullstendig oppfunnet. Han prøver det ut på meg innimellom, for å få meg til å le. Men jeg er virkelig forelsket i ham når han skriver sånt. Jeg mener, jeg er forelsket i ham det meste av tiden, men spesielt når han gjør sånt, sier Lively til Glamour.

Blake Lively og Ryan Reynolds på premieren til A Quiet Place i april 2018.

Kledelig beskjedenhet

Da Glamours journalist påpeker at Lively sa at hun var forelsket «det meste av tiden», svarer hun:

- Jeg er forelsket i ham hele tiden, men da blir du møtt med himling med øynene, «åh, livet hennes er så fantastisk, hun er så perfekt». Så at jeg sier det sånn er min forsvarsmekanisme.

Blake Lively og Ryan Reynolds i mars 2018.

Møter utfordringer

Begge to har en jobb som innebærer å spille inn både kysse- og sexscener med andre skuespillere. Lively er ærlig på at det ikke bare er gøy å se mannen i slike scener.

- Jeg var på et fly med datteren min James. Det er som tortur i disse dager, for uansett hvor jeg ser, så er det en skjerm med mannen min i sexscener med en annen kvinne. Alle vil se «Deadpool» på flyet. Alle, har hun sagt ifølge Vanity Fair.

Reynolds synes ikke det er like ubehagelig å se kona i slike scener.

- Det publikum ikke innser, er at det er 50 eller 60 sultne, overarbeidede folk som står rett bak dem, har han sagt til Elle.

Reaksjonen på bruddryktene

Da ryktene om bruddet oppsto i vår, var ikke Reynolds sent ute med å kommentere det på Twitter.

- Skulle ønske. Jeg kunne treng litt «meg-tid», skrev han.

I wish. I could use a little “me time”. https://t.co/S6kXFsWaMe — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 31. mars 2018

Reaksjonen på Instagram-sletting

Bruddryktene begynte igjen å surre tidligere i mai, da Blake Lively sluttet å følge Reynolds på Instagram. Det viste seg riktig nok at hun hadde sluttet å følge alle andre også, og at det sannsynligvis var et PR-stunt knyttet til hennes nye film.

Reynolds tok ryktene med et smil da han fikk spørsmål om hvordan det føltes å bli fjernet fra konas Instagram-konto.

- Det er en grusom måte å finne ut at du har blitt sparket ut av huset, for å være ærlig. Helt grusomt. Jeg skjønner ikke hvor et slikt raseri kommer fra, sier han til US Magazine.

