Derfor bør du droppe Valentine's Day

I morgen er det Alle hjerters dag, eller Valentine's Day, som det egentlig heter. I butikkene bugner det av rosa konfektesker, teddybjørner og røde roser, og alle (?) gleder seg.

I morgen,14. februar, skal kjærligheten og roantikken feires. Sånn skikkelig, lissom. ❤️️❤️️❤️️ Hjælp.

Eller ikke? Er det ikke bare mer pes og stress med en dag som MÅ være perfekt og full av rosa skyer, sukkerpsinn og love?

Vi spurte folk i redaksjonen om noen gode argumenter for å droppe Valentine's Day. Her er noen argumenter som kom inn:



- Hvorfor skal man absolutt vie én dag i året til kjærligheten? ALLE dager i året bør være viet til kjærligheten og man bør vise det til dem man er glad i oftere. Ikke bøte på dårlig samvittighet med kosebamser og konfekt og alskens annen kvalm driiit. Pour some loooove – men gjør det hver dag i stedet for én dag i året fordi du ikke klarer å si ofte nok at du er glad i noen ellers.

- Valentine’s er en dag som ofte får folk i forhold, og som dater, til å føle seg stressa fordi de føler de må levere hundre prosent, og folk som er single og ikke har date til å føle seg mislykket – med mindre man har planene om helaften med kino, utemiddag, sexy undertøy og roseblader på senga etterpå klare. Hva er bra med det?

- Handelsstanden hyper opp Valentine’s hvert år som en dag vi må kjøpe og forberede og fikse alt mulig. Men selv blir jeg mye gladere om noen tar seg tid til å bare henge hjemme med meg en kveld, se TV-serier, prate og holde rundt meg i sofaen - enn bruke opp halve lønna si på middag på fancy restaurant og gi meg blomster/konfekt/kosebamser/smykker/whateeeever.

- Kjærligheten skal feires når det er grunn til det. Det er en million grunner til å feire den – både den mellom to og den mellommenneskelige, men at det er en fast dato for en global markering er ikke en av dem. For øvrig synes heller ikke en kristen helgenfeiring er noe jeg føler «snakker til meg».

- Den eneste som nyter godt av den datoen er handelsstanden – ikke en gang kirken har klart å komme gjennom med sitt lenger.

- Jeg trenger ingen dag for å si at jeg er glad i folk. Jeg vil selv velge når jeg skal være romantisk.

- Hvorfor må man kjøpe noe for å si at man er glad i noen? Oppskrytt og bortkastet.

- Tvang fremkaller ikke godord. De må komme spontant.

- Alle Valentines-ting i butikken, bortsett fra roser er blodharry og forbeholdt fjortiser som ennå ikke vet hvordan de skal proklamere sin kjærlighet på en mer voksen måte. Det er jo egentlig noe litt søtt og uerfarent over det hele.

- Det er en dag for handelsstanden, og kun for at folk skal bruke penger på teite gaver.

- Trenger man en dag for å feire kjærligheten? Kan man ikke gjøre det hver dag, eller overraske kjæresten på en dag han/hun (hen) ikke forventer det?

Puh, gode grunner dette. Konklusjon: Vi står over Valentine's!