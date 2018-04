Denne virale aprilspøken blir nå virkelighet

Iskremprodusenten Hennig-Olsen bekrefter på sin Facebook-side fredag at Soft Shake med salt lakrissmak blir en realitet.

1. april i år la iskremgiganten det hele som en aprilspøk, men «nyheten» fikk så enorm respons at den nye smaken nå blir en realitet.

«Vi kan avsløre at SORT SOFT SHAKE med SALT LAKRIS blir virkelig! 🌟 Vi har hørt dere, og kan med glede fortelle at den kommer for salg i uke 34» skriver selskapet på Facebook-siden sin fredag.

Den nye isen kommer altså i salg fra august i år, og blir å få kjøpt hos kiosker og bensinstasjoner.

– Dette er vår raskeste innovasjonsprosess noensinne. Vanligvis har vi lang tid på å utvikle nye produkter, men denne gangen måtte vi jobbe raskt. Vi postet jo dette 1. april, og det har bare gått noen uker siden da, sier Lillian Susanne Hall, markedsdirektør i Hennig-Olsen, til Godt.no.

På spørsmål om aprilspøken egentlig var en skjult markedsundersøkelse, svarer hun nei.

- Da vi så engasjementet i sosiale medier måtte vi bare få det til, sier Hall om posten som nå er sett av over 700.000 nordmenn.

Etter at aprilspøken vekket et enormt engasjement, fulgte Hennig-Olsen opp med en oppfølgingspost på Facebook der de spurte om brukerne virkelig ønsket seg lakrisvarianten.

Nettavisen omtalte Hennig-Olsens virale aprilspøk tidligere i april, og administrerende direktør i selskapet, Paal Hennig-Olsen kunne allerede da hinte til at de var interesserte i å lansere isen på ekte.

- Det er ganske sannsynlig, vil jeg si, uten at jeg kan love noe. Men vi jobber med saken, så jeg regner med dere vil få se noe om ikke så lenge, uttalte han til avisen den gang.

Nå blir lakrisisen altså en realitet, til glede for alle lakriselskere!

