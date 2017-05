Denne selfien får folk på internett til å frike ut

Twitter-brukeren Andy Fuentes delte forrige måned et bilde av seg selv og kjæresten sin, som ved første øyenkast ser ut som en vanlig hyggelig selfie av et par.

Bildet har den siste tiden gått viralt, og folk friker ut over én creepy detalj.

Kan du se det?

Sjekk ut her:

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8 — andy (@extracis) 26. april 2017

Ser du nærmere på bildet, kan det nemlig se ut som at kjæresten til Andy - som ser inn i kamera - også ser inn i speilet bak seg.

Vi er temmelig sikre på at dette er god gammeldags photoshopping, men bildet gir oss likevel ørlitteranne skrekkfilmvibber. Som Daily Mail skriver, er det også mange som stiller spørsmål ved om det faktisk er en spøk i det hele tatt.

Folk på Twitter får uansett noia:

@princedavet15 @extracis How is her face like that in the mirror — David Furniss (@dfurn2) 27. april 2017

«Jeg elsker kjæresten min, selv om hun er en tvilling» skriver Andy til bildet, noe som også tyder på at han har fiklet med bildet.

Som noen påpeker, beskrives også tvillinger (stjernetegnet, altså) som mennesker med «to ansikter» eller personligheter, og at bildet spiller på nettopp dette:

@queenjosephine_ @mjsunshine_ @extracis lol the joke is that geminis have "two faces" /personalities, they are the twin sign. this is a doctored photo playing off of that. — gurns (@steeezepizza) 27. april 2017

