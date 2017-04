Denne jenta dumpet fyren hun datet ved hjelp av Spotify

Kirsten Titus (19) fant ut at hun skulle dumpe 20 år gamle Wyatt Hall på en litt annerledes måte etter at hun fant ut at de to passet bedre som venner, skriver Independent.

- Jeg tenkte at hvis jeg skulle dumpe ham, så ville jeg gjøre det på en kreativ måte, sier hun til Buzzfeed.

Kristen laget derfor en breakup-spilleliste på Spotify, men ikke en klassisk en med triste låter:

Setter man navnene på låtene sammen, kan du se at beskjeden hennes er:

«Do you still want to kiss me because I am kinda lovin someone else but we can still be friends»

Oooouch.

Les også: Hun ble spurt om å sende nakenbilder - svaret hennes er helt awesome

Søsteren til Kirsten gjorde som ekte søstre gjør - sladret på henne på Twitter, i en post som i skrivende stund har 9,9K retweets og 18,8K likes.

«Søsteren min hadde vært på et par dater med en fyr som heter Wyatt, men hun liker noen andre, så hun laget en Spotify-liste til ham og...»

So my sister has gone on a couple of dates with a guy named Wyatt but she likes someone else so she made him a Spotify playlist and... pic.twitter.com/kJmgrUBwqb — Erika (@errikkxa) 4. april 2017

På Twitter var det mange som digget stuntet:

Mens andre mente det var lavmål:

@errikkxa Teenagers shouldn't date, cause they do stupid shit like this — Shoe (@ImADamnShoe) 10. april 2017

@errikkxa you might think this is cool but remember The Law of Karma — Andrew wondafrash (@wondafresh) 10. april 2017

Selv har Wyatt sagt til Buzzfeed at han synes det var morsomt, og at han ikke er knust, men vi tviler likevel litt når han mekket denne spillelisten til Kirsten:

@errikkxa I made her one back btw pic.twitter.com/2ekiEAQqz8 — Wyatt Hall (@wyman778) 5. april 2017

Serr, jenter, selv om dette er litt lættis - vi anbefaler deg ikke å ty til denne metoden hvis du vurderer å dumpe typen. Vær kul og si det til fyren på en ordentlig måte i stedet!

Les også: Denne fyren bestilte seg en tanktop på nett - sjekk ut hva han fikk

Og denne: Richard bestilte kaffe på Starbucks - steilet da han så navnet på koppen