Denne fyren skulle bare ta med en blomst til kjæresten - det viste seg å være kål

I forsøket på å imponere kjæresten, klarte Jamarcus Guilory (20) fra Texas å gjøre en tabbe som er sykt søt og veldig morsom.

Han skulle nemlig ta med blomster til dama si, Jailyn Hernandez (19), etter en lang dag.

Greia er bare at han tok med seg kål hjem i stedet for blomster.

Jailyn postet denne statusen på Twitter etter hendelsen:

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jLu7GKxWN9 — jay 🌹 (@JayJailyn) 22. mai 2017

«Kjæresten min tok med dette til meg og trodde det var en blomst, men det var salat», skriver Jailyn til bildene.

Det var riktignok ikke salat, men en type lilla kål.

Tweeten er retweetet mer enn 40.000 ganger og likt 156.000 ganger, så det er tydeligvis flere som kjenner seg igjen.

Da hun snakket med Mashable, sa Jailyn:

- Jeg sov og han vekket meg opp ved å banke på vinduet mitt. Jeg gikk for å åpne døren og der sto han med kålen i hånden og et stort smil. Jeg begynte å le. Etterpå klemmet og kysset jeg ham. Han visste ikke, før jeg fortalte ham, at det var kål.

Uansett - kål eller ikke - det er tanken som teller, og vi synes det var veldig hyggelig gjort av Jamarcus å tenke på kjæresten sin!

Det var også mange på Twitter enige i:

@JayJailyn Shiiiiiit I wish my mans would come home /w some lettuce like that 😪😪 — forehead mamí (@mariahparkerxo) 23. mai 2017

The wife in me is like #goals.. Flowers die but that sweet gesture can go with dinner tonight. #TeamJamarcus #kaleoverroses https://t.co/BJwn8put5I — Tearsa Smith WATE 6 (@TearsaSmith) 25. mai 2017

@JayJailyn this is the cutest shit i've ever seen pic.twitter.com/oFKh4jy4D1 — ty (@theradgaydad) 24. mai 2017

