Denne fyren bestilte seg en tanktop på nett - sjekk ut hva han fikk

De fleste jenter kan nok kjenne seg igjen i historien til Jeremy Russel Priola.

Du finner et klesplagg du liker på enten eBay eller Amazon, klikker det godtroende hjem, for så å finne ut at du har fått tilsendt noe heeelt annet enn det du så bilde av.

For Jeremy sin del var det en tanktop han fant på Amazon. I posten fikk han en kjole.

«Jeg kjøpte en tanktop på Amazon og de sendte meg en kjole. På plussiden ser rumpa mi fantastisk ut», skriver han i et Facebook-innlegg som har gått viralt:

I skrivende stund har posten 49K likes og 44K delinger (!!). Vi tipper gjenkjennelsesfaktoren spiller en stor rolle her.

Vi i Side2 synes dette er dødsmorsomt, og derfor vil vi høre fra deg! Har du opplevd å kjøpe noe på nett som så helt annerledes ut enn på bildet? Mail bilde og en liten forklaring til redaktør Astrid HER!

