De hotteste modellene i 2016

(SIDE2):Svenske Nyheter24 har laget listen over de mest populære modellene i 2016. De fem modellene som er blitt mest fotografert, gått flest show og fått mest oppmerksomhet i sosiale medier er:

5 og 4: Gigi og Bella Hadid

De amerikanske søstrene er blitt veletablerte navn i moteindustrien. 21 år gamle Gigi ble i år kåret til «International Model of the Year», og har frontet coveret til blant annet Vogue, og dukket opp i Pirelli-kalenderen. Hun er ambassadør for sminkemerket Maybelline og gått for blant andre Marc Jacobs, Chanel og Michael Kors. Hun har også dukket opp i shoots sammen med søsteren, Bella, for blant annet V magazine.

Bella (20) er blitt knipset for Vogue, Elle og medvirket i kampanjer for blant annet TopShop og Victoria's Secret. Hun er også ansikt utad for Dior.

Excited to be returning as the face of @stuartweitzman spring '17 with the one and only @mariotestino 📸♡♡♡!!! It was a fun one 👟🎧 #inourshoes #ad Et bilde publisert av Gigi Hadid (@gigihadid) onsdag 14. Des.. 2016 PST





Et bilde publisert av Bella Hadid (@bellahadid) søndag 18. Des.. 2016 PST





3. Kendall Jenner

Kendall Jenner (21) er venninnen til Gigi og Bella Hadid, og også søsteren til den mer kjente realitystjernen, Kim Kardashian. Men Jenner har for lengst skapt seg sitt eget navn, i hvert fall i moteverdenen. Nå er hun å se «overalt». Hun har spradet catwalken for blant andre Chanel, Vera Wang, Versace, Balmain og Dior. (For å nevne bare noen). 21-åringen er også en av de 10 mest populære kjendisene på Instagram, med over 70 millioner følgere!

friends in Vogue :) @voguemagazine by @mariotestino Et bilde publisert av Kendall (@kendalljenner) mandag 12. Des.. 2016 PST

2. Imaan Hammam

20 år gamle Imaan ble oppdaget i Amsterdam for seks år siden, og er blitt et stadig mer hett navn. Hun har siden den tid dukket opp i henholdsvis franske, amerikanske, spanske og britiske Vogue. 20-åringen er også blitt fotografert i større kampanjer for Hennes&Mauritz, Calvin Klein, Topshop og Givenchy.

Finally working with favs! @luigiandiango and @anna_dello_russo thank you @voguejapan ❤️ Vogue japan feb 2016 Makeup by @georgisandev Et bilde publisert av Imaan Hammam (@imaanhammam) tirsdag 20. Des.. 2016 PST

1. Lineisy Montero

Nyheter24 skriver at Montero var på topplisten i 2015 blant de mest berømte modellene, men at hun for alvor ble lagt merke til i 2016. Hennes korte hår og store brune øyne gjør at hun er lett gjenkjennelig. Hun har «styrt catwalken» for blant andre Alexander Wang, Diane Von Furstenberg, Givenchy, Jason Wu og Prabal Gurung. Hennes store gjennombrudd skjedde i 2015 da hun gikk for Prada.