De aller, aller søteste forlovelsesbildene

Denne saken er til å bli skikkelig glad av! Cosmopolitan har plukket ut de søteste bildene som er delt på Instagram av kjendiser som er nyforlova!

Ekte kjærlighet<3

På topp er Orange is the New Black-kjendisen Samira Wiley (Poussey) og kjæresten Lauren Morell. Sikkert fordi de akkurat har giftet seg, og nettet elsket bryllupsbildet deres.

Les også: 5 spørsmål vi har etter at «Orange is the New Black» er sluppet



Her er Samira og Laurens søte Insta-bildet etter at de har gitt hverandre sitt ja til å gifte seg. Og ni andre forlovelsesbilder:

1. Samira Wiley og Lauren Morelli

Yes. Et innlegg delt av Samira Wiley (@whododatlikedat) tirsdag 04. Okt.. 2016 PDT

2. Michael og Nicole Phelps

She said yes😁😁😁 @nicole.m.johnson. (Photo credit to @arschmitty ) Et innlegg delt av Michael Phelps (@m_phelps00) lørdag 21. Feb.. 2015 PST

3. Kim Kardashian og Kanye West

#TBT Last one I promise! Just looking through my app & seeing all of these pics brings back the best memories! Et innlegg delt av Kim Kardashian West (@kimkardashian) torsdag 22. Okt.. 2015 PDT

4. Serena Williams og Alexis Ohanian

5. Eva Longoria og José Bastón

Ummmm so this happened....#Engaged #Dubai #Happiness Et innlegg delt av Eva Longoria Baston (@evalongoria) søndag 13. Des.. 2015 PST

6. Anna Camp og Skylar Astin

I asked. She said yes!!! ❤️💖❤️💖 Et innlegg delt av Skylar Astin (@skylarastin) lørdag 02. Jan.. 2016 PST

7. Gabrielle Union og Dwyane Wade

Sooooo this happened... #Yessss 💃💃💃👏👏👏🙏🙏🙏😍😍😍 @dwyanewade Et innlegg delt av Gabrielle Union-Wade (@gabunion) lørdag 21. Des.. 2013 PST

8. Julianne Hough og Brooks Laich

We are overwhelmed with joy and excitement to share with you our recent engagement! #fiancé #love Et innlegg delt av Julianne Hough (@juleshough) tirsdag 18. Aug.. 2015 PDT

9. Ciara og Russell Wilson

I Feel Complete. ❤️ Et innlegg delt av Ciara (@ciara) fredag 11. Mars. 2016 PST

10. Miranda Kerr og Evan Spiegel

I said yes!!! ❤️😍❤️😍❤️ Et innlegg delt av Miranda (@mirandakerr) onsdag 20. Juli. 2016 PDT

