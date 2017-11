De 22 stadiene man må gjennom før man skal på date

Er det ikke litt rart at vi jenter avtaler å sitte tre timer med en ukjent fyr, drar hjem og avgjør om møtet var bra nok til å møtes på nytt? Slik er det med dagens datingkultur. I dag møter vi gjerne våre fremtidige kjæreste over datingapper eller datingsider.

Å dra ut på date kan være ekstremt moro eller ekstremt nervepirrende. Dette gjelder alt fra hvordan man skal kle seg til hvordan man skal oppføre seg i løpet av tre timer.

I anledningen til dette, har vi mekket en liste med 20 ting hver eneste jente går gjennom før, mens og etter de er på date.

1. Meldingen som bekrefter at dere faktisk skal treffes

via GIPHY

Den følelsen når man er gira OG nervøs samtidig 😅

2. Selv om du ikke skal gjøre noe med han etter daten, tar du ingen sjanser

via GIPHY

Her skal det være smuuuuud.

3. Vet du hva? Kan like så greit ta hele kroppen når man først er i gang

via GIPHY

¯\_(ツ)_/¯



4. Du gleder til å pleie kroppen din med skrubb, body lotion og masse deilige dufter

via GIPHY

Det fortjener du, og det fortjener daten din også.

5. Du bruker flere timer foran speilet fordi alt MÅ se perfekt ut

via GIPHY

*Dunker ansiktet med mer pudder enn nødvendig*

6. Så kommer det store spørsmålet: HVA skal jeg ha på meg?!

via GIPHY

OH. MY. GOOOOOD! Jeg MÅ se bra ut! Ellers blir jeg hjemme.

7. Du klarer VIRKELIG ikke å finne et bra antrekk for kvelden

via GIPHY

*Legger seg ned i fosterstilling*

8. Til slutt klarer du å mekke årets beste antrekk

via GIPHY

Han kommer til å sikle. Perfekt.

9. Før du ramler ut døra, repeterer du et mantra for deg selv slik at nervene holder seg samlet

via GIPHY

*meg til meg selv*

10. Du har kommet ti minutter for tidlig og er tvunget til å vente på han

via GIPHY

:(

11. De 10 minuttene føles ut som en hel time

via GIPHY

Kanskje de angret i siste sekund? Kanskje bildene mine ikke var tydelige nok? Årgh, bare kom!

12. Når daten endelig dukker opp på stedet og ser prikk lik ut som Tinder-profilen sin. Ord kan ikke dekke hvor lettet man føler seg

via GIPHY

*Skriker av glede*

13. Han er til og med kjekkere i virkeligheten

via GIPHY

😍😏

14. Takk og lov for at jeg shavet hele kroppen. Bare i tilfelle!

via GIPHY

😏 x 1000!

15. Nervene er skyhøye, og da betyr det bare en ting...

via GIPHY

Du må jo tross alt komme deg gjennom de neste tre timene

16. Du får en dose av hvordan personligheten til daten faktisk er

via GIPHY

Personligheten du ble kjent over Tinder stemmer ikke alltid med fyren i virkeligheten. Irriterende, ikke sant?

17. Han begynner å dele historier som han egentlig kunne holdt for seg selv

via GIPHY

*Planlegger hvor mange shots jeg trenger for komme meg gjennom DEN historien*

18. Dere begynner å prate åpent om alle andre dater dere har hatt gjennom Tinder. Uansett om du vil vite det eller ikke

via GIPHY

Han: «Om jeg skulle beregnet hvor ofte jeg har «One night stand», så hadde det vært så ofte som to ganger i uken»

Meg: 😮😮😮

19. Den berømte stillheten dukker opp i ny og ne

via GIPHY

*Skriker innvendig enda lenger og høyere*

20. Daten er over og den siste testen er nødt til å bli bestått: Skal dere kysse eller ikke?

via GIPHY



21. Du bestemmer ikke for å gjøre det likevel

via GIPHY

Han var kanskje flott og se på, men han var ikke helt din type.

22. Jaja, da er det bare å ta seg en ny runde på Tinder

via GIPHY



Så var det på'n igjen!

