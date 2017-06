De 11 øyeblikkene vi husker best fra Skam

Skam er snart over (☹️☹️☹️) og vi kan nesten ikke tro det er slutt. Det er rart å skulle runde av, når vi har fått være med på å så mye fint gjennom fire sesonger og nesten to år og føler vi har blitt venner med hele gjengen. Derfor passer det egentlig best å bare dele øyeblikkene vi har både grini, ledd og jublet mest av her i Side2.

Hvilket Skam-øyeblikk er din favoritt? Stem nederst i saken eller kommenter i kommentarfeltet! ❤️

1. Når Eskild irettesetter Isak fordi han snakker stygt om gay pride

Eskild irettesetter Isak når han snakker stygt om gay pride.

«Jeg er ikke sånn homo-homo, da», sier Isak småkjekt til Eskild i dette klippet fra tredje sesong. «Jeg respekterer fullt at du tar den homo-pakka hele veien, men jeg er ikke sånn», fortsetter han og sier han ikke kommer til å gå med mascara og tights og gå i gay pride bare fordi han liker Even.

Svaret fra Eskild er briljant, og noe av det vi kommer til å huske aller best fra Skam:

«La meg fortelle deg en ting om de folka som du ikke vil assosieres med, Isak. Om de som har tatt på seg tights og mascara og gått ut og sloss for retten til å være den de er. Det er folk som opp gjennom har valgt å stå i hets. Og hat. Som har blitt banket opp og drept. Og det er ikke fordi de har så sykt lyst til å være annerledes, men fordi de heller vil dø enn å late som om de er noe de ikke er. Akkurat dét, Isak, det krever mot på et helt annen nivå enn de fleste mennesker skjønner. Og jeg synes at før du har tatt den kampen selv, før du har turt å stå opp for den du er, så skal du være jævlig forsiktig med å snakke og heve deg over gay pride.»

BOOM.

2. Når Noora som kaller William «Wilhelm»

Og sier det var en hersketeknikk hun lærte på «Suits» og alltid har hatt lyst til å bruke. Buuuurn.





3. Når Vilde og resten av gjengen er hos helsesøster

Veldig gøy å se at hele gjengen stiller opp hos helsesøster på Hartvig Nissen når de tror Vilde er gravid i klippet «Gravid» fra sesong 1, men det bare viser seg å være luft i magen💨

- Det er ikke en baby som er i magen din, det er nok luft i tarmene dine. Det skjer når du driver og stapper i deg Cola Light og tyggis dagen lang. Da produserer du mye gass. Fiser du mye? spør helsesøster.

- Nei! utbryter Vilde forskrekket.

- Det burde du, for det som skjer er at du presser for mye luft opp i tarmene dine, du får vondt i magen, så du er nødt til å prompe det ut, det som er inni magen din. I verste fall er vi nødt til å gi deg utlagt tarm, en sånn bæsjepose på magen.

- Mener du det?

- Nei.

Helsesøster, ass.

4. Når William rygger bilen tilbake og stormer mot Nora etter at hun har skjelt ham ut

Kan ikke det bare skje i virkeligheten?





5. O' Helga Natt





Tror kanskje ikke vi har grini mer av et Skam-klipp enn da Isak er med foreldrene sine på julekonsert i sesong 3, får en melding av Even og reiser fra Sagene kirke til Hartvig Nissen for å møte ham på stedet de traff hverandre første gang.

Klippet ble også hyllet for å være noe av det vakreste vist på TV etter at det ble sendt i desember 2016, og vant i tillegg Gullruten for årets TV-øyeblikk❤️





6. Melkepromoen for tredje sesong fra guttegarderoben

Husker dere da denne traileren kom, eller??? HOT. HOT. HOT 🔥🔥🔥

7. Når Jonas og Eva gjør det slutt

Det er så trist! Hvis du ikke har gjort det før, sjekk ut klippet «Føkke opp alt som er fint» fra sesong 1.

8. Når Isak forteller Jonas at han er homofil

I klippet «Vært litt spess i det siste» fra tredje sesong kommer Isak ut av skapet for bestekompis Jonas.

Jonas' reaksjon blir beskrevet som forbilledlig fordi han først og fremst bryr seg om Isak og ikke om han er eller ikke er homofil.

Les også: Skam-ordet du trolig måtte google





9. Bassengscenen med Isak og Even

Når de kysser for første gang <3 Vi griner hver gang.





10. Når William kommer og trøster Nora når hun er ute av seg og blir i flere dager (sånn føles det i alle fall)

11. Når Isak sier det er viktig at Sana svarer på dumme spørsmål om religion

Sana og Isak snakker om religion, rasisme og fordommer i fjerde sesong av Skam.





I klippet «Fakker over vennene sine» i sesong fire snakker Isak og Sana om fordommer, rasisme og religion.

Sana sier at de fleste nordmenn er rasister. Det mener Isak er feil og sier at det ikke er så rart at så mange er redde for muslimer når man leser om kjønnslemlestelse, IS, terror og fremmedkrigere i media. Og at usikkerhet for å tråkke over grenser gjør nordmenn tilbakeholdne.

«Det er kanskje like greit. For jeg har fått mange dumme, rasisiske spørsmål i livet mitt», sier Sana.

«Nei, Sana. De dumme spørsmålene er jævlig viktige. Folk må ikke slutte å stille de dumme spørsmålene. Hvis folk slutter å stille dumme spørsmål, så finner de på egne svar og dét er farlig, det», svarer Isak.

Sånn, det var listen vår! Hva synes du? Kommenter under eller stem nedenfor!

