De 10 beste grøsserne på 2010-tallet

Selv om det er lett å angre ved leggetid, er det lite som slår en god grøsser på en mørk kveld. Denne uken har grøsseren «Truth or Dare» premiere på norske kinoer, og skrekkpublikummet vil trolig skrike om kapp med hverandre i kinosalene.

Hvis du foretrekker å se skrekkfilmer i din egen stue, er det mange gode filmer å velge blant. Vi kunne selvsagt omtalt klassikere som «The Shining», «Carrie» og «Rosemary’s Baby», men denne gangen vil vi hylle grøsserne som har skremt oss det siste tiåret.

Nå er det riktig nok et par år igjen av tiåret, så vi tror og håper at vi må oppdatere listen innen vi kommer til 2020.

Her er de beste grøsserne fra 2010-tallet (hittil):

10. «Sinister»

Historien i «Sinister» er klassisk - Ellison Oswalt flytter inn i et hus hvor det tidligere har skjedd en familietragedie. Nå håper han å finne ut hva som egentlig skjedde den gangen. Det viser seg selvsagt å være noe overnaturlig ...

Selv om historien kan virke uoriginal, har «Sinister» mange kvaliteter - først og fremst at den er skikkelig skummel.

9. «Insidious»

Hvis man måler en grøssers popularitet etter hvor mange oppfølgere den får, ligger «Insidious» godt an. Men i motsetning til enkelte av filmene på listen, er det her orignialfilmen som er klart best.

Som i (tilsynelatende) annen hver grøsser starter filmen med at en familie flytter inn i et nytt hus. Etter at en av sønnene utsettes for en ulykke på loftet og havner i koma, mistenker foreldrene at huset er hjemsøkt. Snart befinner de seg midt i sitt verste mareritt.

8. «Annabelle» 1 og 2

Dette er eksempler på filmer hvor oppfølgeren er bedre enn forløperen - men begge er verdt å se.

I den første filmen får gravide Mia en gammel dukke i gave før babyen kommer. Dukken heter Annabelle og blir satt på barnerommet. For sent skjønner hun og mannen at det bor noe ond i dukken.

Oppfølgeren er en forløper til originalfilmen, hvor vi får vite hvem (eller hva ...) Annabelle er. En dukkemaker og hans kone tar til seg en flokk foreldreløse jenter i sitt store hus. Jentene får gå overalt i huset - bortsett fra på barnerommet til parets avdøde datter Annabelle.





7. «Split»

M. Night Shyamalan ble kronet som grøsserkonge med «Den sjette sansen» i 1999, men slet lenge med å finne tilbake til storformen. Han viste gamle kunster i «The Visit» i 2015 (en god grøsser som nesten fikk plass på denne listen), og gjorde det enda bedre i «Split» året etter.

«Split» fremstår først som en vanlig kidnappingsthriller, men viser seg etter hvert å være noe mer. Mannen som har kidnappet tre unge jenter er nemlig ikke slik han først gir uttrykk for å være.

6. «As Above, So Below»

Katakombene under Paris er utrolig skumle, så alt ligger til rette for å bli skremt av denne filmen.

Vi følger en gjeng arkeologstudenter som skal finne noe som er gjemt i katakombene. Men etter hvert som de kommer dypere ned i grottene, forstår de at katakombene ble bygget for å skjule noe helt annet enn de trodde - noe de aldri kunne forestilt seg.

5. «It»

Få har gitt mer til grøssersjangeren enn Stephen King. Bøkene hans har resultert i noen fantastiske filmer - og mange dårlige. Det er derfor med en liten porsjon skepsis man sjekker ut filmer basert på hans bøker.

Med «It» er det grunn til å bli fornøyd. «It» er historien om et morderisk monster utkledd som klovn. Pennywise trenger barn for å holde seg i live, noe som går ut over barna i den lille byen Derry. Da lillebroren til Bill blir tatt av klovnen, får han med seg vennene for å stoppe monsteret.

4. «The Babadook»

De fleste barn har vært redde for en fantasifigur. Men hva hvis denne figuren virkelig eksisterer? I «The Babadook» møter vi en alenemor og hennes sønn. Om kvelden leser moren om Babadook, og snart begynner sønnen å fortelle at den skumle Babadook bor på rommet hans.

I tillegg til å være skummel, klarer «The Babadook» å fortelle en god og gjennomtenkt historie som byr på mer enn skvettescener og billige grøss.

3. «The Conjuring» - 1 og 2

«The Conjuring»-filmene forteller om ekteparet Ed og Lorraine Warren. De hjelper folk som plages av spøkelser og mørke krefter - og det er ikke små problemer de står overfor.

Det er foreløpig laget to filmer om ekteparet. Filmene er basert på det virkelige Warren-ekteparets egne historier, og du må selv avgjøre om du tror på dem eller ikke. Uansett er de glimrende grøssere som helt sikkert vil skremme deg.





2. «It Follows»

«It Follows» er en sjeldent vakker og gjennomført grøsser. Den følger en klassisk grøsseroppskrift, men forteller historien på en langt bedre måte enn de fleste andre filmer i sjangeren.

Filmen handler om 19 år gamle Jay som etter en one night stand får vite at gutten hun hadde sex med har overført en forbannelse til henne. «Noe» vil heretter forfølge henne og ikke gi seg før hun er død.

1. «Get Out»

Det er sjeldent en grøsser blir belønnet med nominasjoner i Oscars gjeveste kategorier. «Get Out» er blant unntakene. Ikke bare ble den nominert i kategoriene Beste film og Beste mannlige skuespiller, den vant også prisen for Beste originale manus.

Unge Chris reiser på helgetur til kjærestens familie. Han er spent på om familien vil reagere på at han er afroamerikansk, men kjæresten beroliger ham med at familien er tolerante. Vel framme får han snart en følelse av at noe ikke stemmer.

