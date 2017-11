Dating: Sånn bør du beskrive deg selv for å flere matcher på Tinder og Happn

Hva i alle dager skal man skrive på bioen sin på datingapper for å optimalisere sjansen for flere matcher? Og hvordan i alle dager skal man beskrive seg selv på typ to linjer? Sykt vanskelig.

Ifølge en ny undersøkelse gjort av datinappen Happn finnes det faktisk et svar på dette.

I en kartlegging gjort av de mest populære norske brukerne, kommer det frem at de blant annet beskriver seg med disse utsagnene:

1. «Lager god mat»

2. «Ute etter noe seriøst»

3. «Jeg er en glad person»

4. «Vil treffe nye mennesker»

5. «Jeg liker å trene»

6. «Bor i Oslo»

7. «Si hei, da!»

8. «Liker å reise»

9. «Jobber med»

10. «Over gjennomsnittet»

11. «Liker å ha det gøy»

Aller mest populært er det altså å skrive at man er flink til å lage mat (for all del, ikke skriv det om det ikke stemmer. Vi vil ikke tro at ljuging får deg spesielt langt).

I tillegg er de som skriver at de er ute etter noe seriøst altså populære, OG de som skriver «Jeg er en glad person».

– Vi kan tydelig se at brukere som har skrevet noen linjer om seg selv, har større sjanse for å bli likt av andre single. Suksessoppskriften er tydeligvis å fortelle om sine interesser og hva man leter etter, sier Claire Certain, pressetalsperson i Happn.

