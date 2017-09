Dian Yoon (23) er tidligere blitt omtalt som artisten som gjør internett svimmel, på grunn av sine sminkeillusjoner.

Nå har hun lagt ut nye bilder på Instagram av neglekunst, med hår, og vi får frysninger:

Say hi🖐🏻 to Dain1, Dain2, Dain3, Dain4... painted all by myself @designdain 🎨 Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) lørdag 09. Sep.. 2017 PDT

Let my hair grow here 머리가 자란다 painted all by myself @designdain Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) lørdag 09. Sep.. 2017 PDT

Les også: Ser du hva som gjemmer seg i bildet?

Dian er fra Korea og interesserte seg for maling og tegning allerede da hun var liten, skriver Business Insider. For to år siden begynte å hun å male på sin egen kropp og ansikt. Dian bruker en miks av kroppsmaling og sminke for å oppnå de utrolige optiske illusjonene.

Make up-artisten fra Seol har studert ved «the Korean National University of Art», og får stadig mer oppmerksomhet for sin flerdimensjonale egenskaper i kunsten sin.

- Det interessante med kunsten min er at folk kan finne noe nytt i kunstverket mitt hvis de ser på det om igjen og om igjen. Det er derfor jeg kaller kunsten illusjonskunst, har hun uttalt til DailyMail.

Les mer: Optisk illusjon deler nettet

Sjekk flere utrolige bilder fra Dian Yoon, som snart har 200.000 følgere, på Instagram:

Thank you for all the superb birthday wishes🎈I felt elated when I saw the grandma from neighborhood smiled so big after seeing my painting though there was also a baby crying... Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) lørdag 02. Sep.. 2017 PDT

Melting scream 🍦 ____________________________ It's a real painting and not photoshopped. Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) torsdag 27. Juli. 2017 PDT

Stuck ____________________________ It's a real painting and not photoshopped. Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) lørdag 26. Aug.. 2017 PDT

into bits of dain ____________________________ It's a real painting and not photoshopped. Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) lørdag 08. Juli. 2017 PDT

👄 ____________________________ Inspired by Robert Gaudette It's a real painting and not photoshopped. Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) søndag 04. Juni. 2017 PDT

Teaser for my upcoming performance 👁170526 #예술의전당 #한가람미술관 #서울모던아트쇼 Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) tirsdag 02. Mai. 2017 PDT

🖖🏻 ____________________________ Inspired by @phillip.kremer It's a real painting and not photoshopped. Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) fredag 07. April. 2017 PDT

unveiled secrets ____________________________ I painted on my face and hands.🎨 painting, #makeup, #modeling, photograph all by myself. Et innlegg delt av Dain Yoon 윤다인 (@designdain) torsdag 29. Des.. 2016 PST

Del denne artikkelen