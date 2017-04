Coca-Cola med ny brusboks i Norge

Nå kommer de såkalte ferieboksene til Norge - du vet den smale brusboksen du gjerne kjøper når du ligger på stranda i varmen!

Brusboksene er høyere og smalere i formen enn de klassiske boksene. I mai slippes Coca-Cola-nyheten i butikk her hjemme.

- I Norge har vi hatt de samme boksene i mange år, og vi tror forbrukere vil like de nye, elegante variantene. Fra andre markeder vet vi at mange foretrekker smale bokser, sier Karen Huffmann, Country Manager for Coca-Cola Norge, i en pressemelding.

Boksene kommer i to størrelser, på henholdsvis 250 ml og 330 ml. Sistnevnte skal selges i dagligvareforretninger, mens de minste boksene først og fremst vil være å finne på kiosker.

De klassiske boksene skal fortsatt være på markedet, men vil kun bli solgt som flerforpakninger.

