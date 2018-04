Coca-Cola lanserer egen slush i Japan

Våren er i full anmarsj, og i den forbindelse har Coca-Cola sett sitt snitt til å lansere en isnyhet i Japan som allerede har rukket å få stor oppmerksomhet:

Frossen Coca-Cola i slushform er nå nemlig det nyeste tilskuddet i slushutvalget i Japan.

Slush med colasmak er ingen nyhet i seg selv, men det er første gang brusgiganten har produsert et eget offisielt slushprodukt, skriver Mashable.

FLUNKENDE NY: En reklameplakat som viser den nye Coca-Cola-slushen som nå er å få kjøpt i Japan.

Slushen er også Coca-Colas første fryste produkt noensinne, og har tatt åtte år å utvikle, ifølge Independent.

Likevel - de har så troen på produktet at det har blitt lansert frossenposer med Fanta i samme slengen:

Ideen er ifølge selskapet at forbrukerne skal kunne mose innholdet i posen til ønsket konsistens.

Selskapet sier at det lanseres mer enn 1000 ulike drikkeprodukter hver år på det japanske markedet, men at bare noen av disse overlever.

Vi krysser likevel fingrene for at den nye slushen slår an, slik at det blir muligheter for å kjøle seg ned med ekte Coca-Cola-slush i Norge snart også!

