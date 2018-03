Claire Foy ble betalt mindre enn Matt Smith for The Crown

Selv om Claire Foy har hovedrollen som Dronning Elizabeth, tjener hun likevel mindre enn sin kollega Matt Smith i serien «The Crown».

I et panel på INTV-konferansen i Jerusalem bekreftet produsentene at Matt Smith, som spiller Prince Philip i de to første sesongene, har tjent med enn Claire Foy, skriver Variety.

Årsaken skal ha vært at han er kjent fra serien «Doctor Who», noe som skal ha vært en viktig faktor for Matts lønn. Likevel poengterte produsent Suzanne Mackie at dette skulle endres for den kommende skuespilleren Oliva Colman, som skal spille den eldre utgaven av dronningen.

Ifølge Variety, fikk Claire omkring 310.000 kroner per episode av The Crown.

- Ingen skal få utbetalt mer enn dronningen, fortalte Suzanne under panelet.

Til tross for Matts berømmelse fra «Doctor Who», skal man ikke kimse av Claires tolkning av dronningen selv. Siden seriens start har Claire vunnet en rekke priser for sin innsats i Netflix-serien.

Ifølge Marie Claire, har skuespilleren dratt hjem med to Screen Actors Guild, en Golden Globe og en verdig Emmy-nominasjon.

Elle melder at vi får se sesong tre av «The Crown» i 2019, og innspillingen starter i juli 2018.

